'O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU I POSLEDICAMA PO MIR' Predsednik Vučić razgovarao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom i čestitao mu rođendan

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

- U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru s Muhamedom bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova, poručio je predsednik Srbije Vučić.

- Dotakli smo se i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost, što su teme od neposrednog značaja i za našu zemlju.

- Iskoristio sam ovu priliku da šeiku Mohamedu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i snagu u ovim izazovnim vremenima, zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić