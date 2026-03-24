Direktor policije sa potpredsednicom Federalne kriminalističke policije (BKA) Nemačke i najvišim rukovodiocima organizacionih jedinica BKA

U nastavku službene posete Federalnoj policiji Savezne Republike Nemačke, direktor policije, general policije Dragan Vasiljević, načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i načelnik Uprave za tehniku Goran Colić, sastali su se danas sa potpredsednicom Federalne kriminalističke policije (BKA) Martinom Link i najvišim rukovodiocima organizacionih jedinica BKA.

Tokom razgovora, Vasiljević je poseban akcenat stavio na izuzetnu saradnju policija u oblasti borbe protiv organizovanog i visokotehnološkog kriminala, kao i saradnju u oblasti ulaganja u ljudske resurse, kroz razmene, praktičnu obuku, usavršavanje i stipendiranje policijskih službenika od strane BKA.

Posebno je istaknuto da je tokom 2025. godine, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku uspešno koncipirala i odbranila Operativni akcioni plan u okviru EMPACT programa, pod nazivom „Scam Centers EU & WB“. Ovim planom, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije po prvi put preuzima lidersku ulogu u jednoj EMPACT aktivnosti, što predstavlja značajno priznanje našem dosadašnjem radu i rezultatima.

Pored toga, saradnja u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala dala je konkretne rezultate, uključujući zajedničke istrage, zaplene narkotika i hapšenja članova organizovanih kriminalnih grupa. Ovi rezultati pokazuju koliko je međunarodna saradnja ključna u suzbijanju savremenih oblika kriminala.

Na kraju sastanka sagovornici su zaključili da u svetu u kojem digitalne tehnologije donose nove izazove, uključujući i zloupotrebu veštačke inteligencije u kriminalne svrhe, naša odgovornost je da budemo korak ispred. Upravo zato, samo zajedničkim radom, saradnjom, uz snažno partnerstvo i razmenu znanja i informacija, možemo postići značajne rezultate.

Autor: S.M.