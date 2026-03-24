AKTUELNO

Politika

Stanivuković još uvek u pritvoru u Staroj Gradiški u Hrvatskoj: Danas izlazi pred sudiju

Izvor: Pink.rs/BN, Foto: Tanjug/SRNA/BORISLAV ZDRINJA ||

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je tokom prošle noći priveden, nalazi se u Stanici policije u Staroj Gradiški u Hrvatskoj.

Kako saznaje BN, Stanivuković će tokom dana biti izveden pred sudiju, nakon višečasovnog zadržavanja na graničnom prelazu, privela hrvatska policija.

Stanivuković je sinoć ponovo zadržan i maltretiran na graničnom prelazu, na izlazu iz Hrvatske, kod Gradiške.

Prema tvrdnjavama njegovih saradnika, hrvatska granična služba je ponovo pokušala da pretrese vozilo u kome je bio Stanivuković i njegov prtljag, što je on odbio.

Nakon skoro četveročasovnog zadržavanja, stigla je hrvatska policija i privela Stanivukovića, koji se kasno sinoć vraćao iz radne posete Budimpešti, u Banjaluku.

Zadržavanje, pretres i maltretiranje Stanivukovića bilo je i juče ujutro kada je iz Banjaluke krenuo u Budimpeštu, i to na drugom graničnom prelazu kod Dubice, na hrvatskoj strani.

pročitajte još

STAROVIĆ O IZJAVAMA PONOŠA: Da nije žalosno, bilo bi beskrajno smešno...

Autor: Pink.rs

#Draško Stanivuković

#Hrvatska

#Pritvor

#pretres

#zadržavanje

