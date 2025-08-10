AKTUELNO

Stanivuković pozvao Srbe na jedinstvo: Srpska mora odgovoriti političkom Sarajevu i pokazati celom svetu jedinstvo

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SRNA/BORISLAV ZDRINJA ||

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da je političko Sarajevo jasno protiv postojanja Republike Srpske, te da Srpska na to treba da odgovori jedinstvom i podrškom jednom kandidatu, ukoliko dođe do prevremenih izbora.

– Političko Sarajevo je – i to je valjda svima jasno – protiv postojanja Republike Srpske. Kako oni nazivaju Republiku Srpsku? Kao prolaznu, genocidnu, lažnu… Jasno je šta misle o Republici Srpskoj – rekao je Stanivuković.

On je naveo da, prema njegovim rečima, Sarajevo želi da vlast kandiduje jednog, opozicija drugog kandidata, kako bi se ponovo ušlo u političku borbu, podele i sukobe pred naredne izbore.

– Kako to možemo da izbegnemo? Tako što ćemo stati svi iza jednog čoveka i poručiti političkom Sarajevu i svetu: Srbi, nakon još jednog političkog progona, montiranog procesa i političkog i pravnog nasilja, odgovaraju kandidaturom nezavisnog imena – možda najboljeg pojedinca, istaknutog profesora, dekana… Ne mora biti ni dekan ni profesor, ali da bude neko iz univerzitetske, akademske zajednice, ko ima legitimitet – istakao je Stanivuković.

Podsećanja radi, Republika Srpska nalazi se u najdubljoj političkoj krizi od Dejtona nakon što je Sud Bosne i Hercegovine presudio predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita kaznom zatvora od jedne godine i zabranom bavljenja politikom šest godina. Centralna izborna Komisija BiH potom je oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Autor: S.M.

