OGLASIO SE STANIVUKOVIĆ NAKON PUŠTANJA IZ PRITVORA! Ovo su njegove prve reči na slobodi (FOTO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oglasio se nakon što je pušten iz pritvora.

Draško Stanivuković priveden je na graničnom prelazu između Hrvatske i BiH jer je odbio da pregleda svoj lični prtljag, potvrdila je u utorak hrvatska policija.

Hrvatska policija je pojasnila da je Stanivuković priveden na graničnom prelazu Stara Gradiška nakon što je odbio da pregleda svoj prtljag, što je kršenje Zakona o nadzoru državne granice.

Prema njihovim rečima, on je na granicu stigao u ponedeljak posle 22 časa, a pošto je odbio da pregleda svoj prtljag, priveden je radi pokretanja prekršajnog postupka i pušten je sinoć oko 2 sata ujutru.

Gradonačelnik Banjaluke se ovim povodom oglasio na svom profilu na Instagramu.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

– Nakon nove torture u Hrvatskoj, postavljam jednostavno pitanje: da li je ovo granični prelaz iz jedne zemlje u drugu, ili prelaz u neko drugo doba u kojem evropski zakoni i pravila više ne važe?

Sinoć sam lišen slobode i zadržan u pritvoru više od 15 sati na graničnom prelazu Stara Gradiška, odnosno u policijskoj stanici. Razlog je to što sam odbio da pristajem na ponižavanje koje traje mesecima, na pretrese, pse, višesatna zadržavanja bez razloga i bez ikakvih dokaza. Četrnaest puta u dva meseca. I nakon svih pretresa, pasa, zadržavanja i maltretiranja nijednom ništa nisu pronašli, postavlja se pitanje: šta onda traže? Zakon daje pravo na kontrolu, ali ne daje pravo da se ta kontrola pretvori u sistematsko maltretiranje i zloupotrebu.

Sve je počelo onog trenutka kada sam posetio naš narod u Lici i Dalmaciji i govorio o pravu da živimo ne samo zajedno, nego i dostojanstveno. Od te poruke zajedništva, došao sam do toga da me tretiraju kao kriminalca.

Razumem pravo svake države da štiti svoje granice, ali postavljam pitanje od koga i od čega se štite, i zašto na ovakav način?

Ne tražim privilegije. Tražim ono što pripada svakom čoveku, slobodu kretanja, dostojanstvo i jednak tretman pred zakonom – zaključio je Stanivuković

Autor: D.Bošković