Aleksandar Vulin se sastao sa poslanikom Evropskog parlamenta Ivanom Davidom u Beogradu

Aleksandar Vulin se danas sastao sa dr Ivanom Davidom, poslanikom Evropskog parlamenta iz Češke Republike i predstavnikom frakcije „Evropa suverenih nacija“ u Evropskom parlamentu.

Na sastanku je razgovarano o ubrzanim promenama geopolitičke situacije u svetu i mogućnostima saradnje između Pokreta srpskih socijalista i Pokreta za slobodu i direktnu demokratiju, člana nove vladajuće koalicije u Češkoj.

Aleksandar Vulin se zahvalio dr Ivanu Davidu na poseti Srbiji povodom godišnjice NATO agresije i naglasio da takav gest predstavlja veliki izraz poštovanja i solidarnosti prema Srbiji i njenim građanima.

Dr Ivan David je istakao da poštuje principijelan i dosledan politički stav Aleksandra Vulina u vezi sa današnjom politikom Evropske unije i Brisela.

Učesnici su izrazili zajedničko uverenje da je neophodno jačati suverenitet nacionalnih država.

Autor: A.A.

