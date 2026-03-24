Dodik: Srbiji agresijom NATO-a učinjena istorijska nepravda, tukli su nas bezdušno

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Predsednik SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da je agresijom NATO-a Srbiji učinjena ogromna istorijska nepravda, a da je ta operacija cinično nazvana "Milosrdni anđeo".

"Naravno, svaki dan u kalendaru nije isti, pogotovo ne ovaj. I ovaj se dan pamti po onome što se desilo našem narodu. Po drugi put tukao nas je najveći vojni savez, koji se vežbao nad Srbima u dva navrata - prvo nad Republikom Srpskom, a kasnije nad Srbijom kako bi ovde ostvario svoje ambicije. Odabrao je baš Srbe da na njima baca osiromašeni uranijum", rekao je Dodik u Vranju, na obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji.

Naveo je da se mnogo dece u našem narodu leči od raznih bolesti koje su dobila kao posledicu bombardovanja.

"To se ne može oprostiti. Tukli su nas bezdušno, gađali su mostove, škole, bolnice, gađali vozove u pokretu, autobuse, njive. Gađali su sve što su stigli, gađali su naš RTS. Gađali su naš narod", istakao je Dodik.

Kako je rekao, Srbi su tučeni bombama NATO pakta samo zato što su oni tako odlučili i zato što su se vežbali za neke druge operacije.

"Mi smo tučeni bombama NATO pakta. Samo zato što su oni tako odlučili, zato što su se vežbali za neke druge operacije, zato što nikada nisu imali jedinstvo međusobno da to urade kroz formalne sisteme odlučivanja kakav je UN, nego je grupa voljnih i nevoljnih odlučila da nama učini ogromnu istorijsku nepravdu i nevolju. Cinično nazivajući ovu operaciju 'Milosrdnim anđelom', a ostali su nemilosrdni zločinci upamćeni u istoriji našeg naroda", rekao je Dodik.

Istakao je da je zato nemoguće pristati ni na jednu drugu politiku, osim politike vojne neutralnosti i neučlanjivanju u NATO.

Autor: D.Bošković

