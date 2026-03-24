DODIK U VRANJU O NATO AGRESIJI NA SRJ: Vera nas uči da praštamo, ali kako? Gađali su naš narod da bi ubili naš duh

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da nije svaki dan u kalendaru isti, pogotovo ne ovaj.

- Ovaj se dan pamti po onome što se desilo našem narodu. Po drugi put tukao nas je najveći vojni savez u istoriji koji se u dva navrata vežbao nad Srbima u dva naleta, prvo nad Republikom Srpskom, a kasnije nad Srbijom kako bi ovde ostvario svoje ambicije i odabrao je baš Srbe da baš na njih baca osiromašeni uranijum koji je pogodio i našu budućnost - rekao je on.

Podsetio je na decu koja se leče od bolesti koje su posledica osiromašenog uranijuma.

- To se ne može oprostiti. Vera nas uči da praštamo, ali kako? - pitao je on.

Podseća da je NATO bezdušno gađao mostove, škole, bolnice, vozove u pokretu, autobuse, njive...

- Gađali su sve što su stigli. Gađali su naš narod da bi ubili naš duh - rekao je on.

Pobedio je život, poručio je on.

- Nisu satrli Srbiju - poručio je Dodik.

Autor: D.Bošković