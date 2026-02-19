Dodik bošnjačkim političarima: Banjaluka vam neće biti utočište od besa naroda

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je sarajevskim političarima da Banjaluka neće biti njihovo utočište od besa naroda.

"Propali političari iz Sarajeva, Banjaluka neće biti vaše utočište od besa naroda, pokriće za vaš amaterizam, niti izvor na kome ćete oprati krv ljudi iz Јablanice, Tuzle, Sarajeva, stradalih zbog vaše nesposobnosti i bahatosti:, poručio je Dodik na platformi Iks.

Kao predratni komunisti beže u ilegalu u inostranstvo da bi se sakrili od svog naroda, navodi Dodik i ističe da dolaze da nemire sa ulica Sarajeva prenesu na ulice Banjaluke.

"Dolazite na prvi dan ramazana, pokazujući da vam nije stalo do Bošnjaka, već do haosa u kome biste sačuvali svoje fotelje. S takvim namerama niste dobro došli. Zaslužujete 'uaaa' i zvižduke", poručio je predsednik SNSD.

Republiku Srpsku, ističe, ne mogu isprovocirati "šibicarskim trikovima".

"Koliko god da priželjkujete nemire, bićete dočekani i ispraćeni u miru. A, na kraju će biti gde ste bili - nigde, šta ste radili - ništa", napisao je Dodik.

Šest stranaka iz Federacije BiH, SDP BiH, Narod i Pravda, NES, Napred i PDA najavilo je da će danas u Banjaluci potpisati Sporazum o zajedničkom nastupu na teritoriji Republike Srspke na Opštim izborima koji će biti održani početkom oktobra ove godine.

Kako su juče saopštili, time će biti ozvaničena saradnja više političkih subjekata koji će na izbore izaći udruženo.

Najavljeno i da će potpisivanju prisustvovati predsednik SDP BiH Nermin Nikšić, predsednik Narod i pravda Elmedin Konaković, predsednik NES Nermin Ogrešević, generalni sekretar Napred Adil Osmanović, kao i generalni sekretar PDA Samir Imamović.