DODIK U IZRAELU: Veze srpskog naroda sa Svetom zemljom traju vekovima — još od vremena Svetog Save (FOTO)

Na Savindan, Dan Svetog Save, poseban je blagoslov imati susret s Njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim, izjavio je predsednik SNSD-a Milorad Dodik, tokom posete Izraelu i boravka u Jerusalimu.

„Veze srpskog naroda sa Svetom zemljom traju vekovima - još od vremena Svetog Save, čija je duhovna i državotvorna misija bila nadahnuta upravo ovim svetim mestima. Današnji razgovor bio je susret vere, istorije i prijateljstva koje povezuje srpski narod i Jerusalim“, napisao je Dodik na društvenim mrežama.

На Савиндан, Дан Светог Саве, посебан је благослов имати сусрет с Његовим блаженством, патријархом јерусалимским Теофилом Трећим.



Везе српског народа са Светом земљом трају вијековима - још од времена Светог Саве, чија је духовна и државотворна мисија била надахнута управо овим… pic.twitter.com/5e7eJM4WPX — Милорад Додик (@MiloradDodik) 27. јануар 2026.

Vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i Dodik sastali su se u Izraelu sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim. U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, prenosi RTRS.

Autor: S.M.