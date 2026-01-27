AKTUELNO

DODIK U IZRAELU: Veze srpskog naroda sa Svetom zemljom traju vekovima — još od vremena Svetog Save (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug/SRNA/Borislav Zdrinja ||

Na Savindan, Dan Svetog Save, poseban je blagoslov imati susret s Njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim, izjavio je predsednik SNSD-a Milorad Dodik, tokom posete Izraelu i boravka u Jerusalimu.

„Veze srpskog naroda sa Svetom zemljom traju vekovima - još od vremena Svetog Save, čija je duhovna i državotvorna misija bila nadahnuta upravo ovim svetim mestima. Današnji razgovor bio je susret vere, istorije i prijateljstva koje povezuje srpski narod i Jerusalim“, napisao je Dodik na društvenim mrežama.

Vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i Dodik sastali su se u Izraelu sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim. U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, prenosi RTRS.

