Dodik: Orban je naš prijatelj i govori i u ime Republike Srpske

Predsednik SNSD Milorad Dodik očekuje da će premijer Mađarske Viktor Orban i njegova partija pobediti na izborima u aprilu, naglasivši da je reč o prijatelju Republike Srpske i političkom istomišljeniku.

Dodik je naglasio da Orban vodi sasvim razumnu politiku kada govori o konceptu suverenih naroda i država, ocijenivši da tada govori i u ime Srpske.

"Kada Orban govori da je EU za rat sa Rusijom, da ima slabosti i da treba da odustane od toga, onda govori u ime nas. Kada traži da se razreši predsednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen, onda to govori u ime nas. Orban je nas prijatelj, dakle politički istomišljenik i mi mu želimo sve najbolje", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da ga ne čudi što političari iz Sarajeva priželjkuju njegov poraz, kao i odlazak predsednika Amerike Donalda Trampa da bi nastavili da rade kako su to činili do samo pre godinu dana.

On je podsetio da su u Sarajevu navijali i držali mitinge podrške, te da se dogovaraju po sećiijama, a ne institucijama, kako to žele da prikažu, prenosi RTRS.