Dodik: Nećemo dozvoliti zloupotrebe i divljanje cena naftnih derivata u Srpskoj

Predsednik Saveza nezavisnih socijademokrata (SNSD) Milorad Dodik poručio je danas da u Republici Srpskoj neće biti dozvoljene zloupotrebe i divljanje cijena naftnih derivata i prehrambenih proizvoda.

"Vitalnost društva ogleda se u sposobnosti da se i u uslovima globalne krize sačuva stabilnost. Republika Srpska održava uravnoteženim sve ekonomske parametre, a nadležne institucije prate stanje na tržištu energenata, reagujući po potrebi odgovarajućim merama", napisao je Dodik na platformi X.

Dodik je u osvrtu na proteklu sedmicu podsetio da je u Bijeljini razgovarao s privrednicima o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj.

