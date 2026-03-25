RASPAD UŽIVO: ZLF ostavio 'studente' i pobegao u Evropu pred izbore

Saveznici ih ostavili pred izbore.

Samo nekoliko dana pred lokalne izbore koji se održavaju u nedelju, blokaderski front doživeo je potpuni krah – i to na način koji niko od njihovih pristalica nije očekivao. Oni koji su se najglasnije predstavljali kao najveći saveznici „studenata“ i navodne borbe protiv vlasti, u ključnom trenutku su – nestali sa scene.

Pokret ZLF, koji se u prethodnom periodu najviše eksponirao kao politička podrška "studentskim" blokadama, odlučio je da baš u finišu kampanje spakuje kofere i otputuje u Brisel i Pariz, ostavljajući iza sebe haos, razočaranje i potpuni raspad onoga što su pokušavali da predstave kao jedinstven blok.

Ovaj potez izazvao je nevericu jer dolazi u trenutku kada bi, prema njihovim sopstvenim tvrdnjama, trebalo da se vodi najjača borba za glasove i podršku građana. Umesto toga, ključni akteri odlučili su da se sklone sa terena i političku borbu zamene – putovanjima po evropskim prestonicama.

Jasno je da ovakav razvoj događaja dodatno ogoljava slabosti blokadera, koji su od samog početka pokazivali ozbiljne pukotine, nedostatak jasnog programa i međusobno nepoverenje. Iako su se javno zaklinjali u zajedništvo i podršku „studentima“, u praksi se pokazalo da takvo jedinstvo ne postoji ni u tragovima.

Posebno je indikativno to što se odlazak u Brisel i Pariz dešava upravo u završnici kampanje, kada su birači najosetljiviji na poruke i kada je neophodno biti prisutan na terenu. Umesto toga, blokaderski lideri šalju potpuno suprotnu sliku – da im je važnije međunarodno pojavljivanje nego komunikacija sa građanima Srbije.

Sve to dodatno produbljuje utisak da su blokaderi u fazi potpunog rasula. Unutrašnji sukobi, različiti interesi i nedostatak jasnog pravca doveli su do toga da se sada raspadaju pred očima javnosti.

Jedno je sigurno – ovakav potez ZLF-a teško će moći da se objasni biračima koji su očekivali borbu do poslednjeg dana. Umesto toga, dobili su – karte za Brisel i Pariz.

Autor: Pink.rs