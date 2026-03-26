U ponoć počinje izborna tišina pred izbore u 10 lokalnih samouprava u nedelju

Izborna tišina pred redovne lokalne izbore u 10 jedinica lokalne samouprave počinje u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.

U nedelju će biti održani redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova.

Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača.

Zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica koja 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objave procenu rezultata izbora, javno predstavljaju kandidate na izborima i njihove izborne programe i pozivaju birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Skupština grada Bora ima 35 odborničkih mesta, a na lokalnim izborima u Boru učestvuje sedam lista. Pravo glasa ima 38.511 upisanih birača, a glasaće se na 48 biračkih mesta.

Skupština opštine Smederevska Palanka ima 49 odbornika, a na izborima učestvuje šest lista. Pravo glasa u ovoj opštini ima 38.949 upisanih birača, a glasa se na 49 biračkih mesta.

Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odbornika, a na izborima za odbornike u Bajinoj Bašti učestvuje šest lista. Pravo glasa ima 21.462 birača, a glasaće se na 52 biračka mesta.

Skupština opštine Lučani ima 35 odbornika, a na izborima za odbornike Skupštine opštine Lučani nadmeće se šest izbornih lista, Pravo glasa ima 14.632 upisana birača, a glasa se na 43 biračka mesta.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto, a na izborima učestvuje pet izbornih lista. Pravo glasa ima 36.841 upisan birač, glasa se na 41 biračkom mestu.

Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta, a na izborima za odbornike u Skupštini opštine Kula učestvuje pet izbornih lista. Pravo glasa imaju 33.283 upisana birača, a glasa se na 40 biračkih mesta.

Skupština opštine Knjaževac ima 40 odborničkih mesta, a na lokalnim izborima učestvuju četiri izborne liste. Pravo glasa na teritoriji opštine Knjaževac ima 22.256 upisanih birača, a glasa se na 65 biračkih mesta.



Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto, a na izborima za odbornike Skupštine opštine učestvuju četiri liste. Pravo glasa ima 15.417 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na lokalnim izborima u ovoj opštini nadmetaće se tri izborne liste. Pravo glasa u opštini Kladovo ima 21.090 upisanih birača, a glasaće se na 31 biračkom mestu.

Lokalni izbori 29. marta biće održani i u Gradskoj opštini Sevojno, a na zbirnoj listi kandidata za odbornike skupštine opštine su četiri izborne liste. Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, pravo glasa ima 5.544 upisanih birača, a glasa se na pet biračkih mesta.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Poslednji lokalni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Autor: Jovana Nerić