'NAJVAŽNIJA TEMA BILA EVROPSKI PUT SRBIJE' Vučić razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Nemačke

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.

- Dobar i sadržajan razgovor sa nemačkim ministrom spoljnih poslova @aussenminister. Govorili smo o bilateralnim odnosima Srbije i Savezne Republike Nemačke, a najvažnija tema bila je evropski put naše zemlje. Pažljivo sam saslušao sve primedbe nemačkog ministra i rekao da će Srbija vredno da radi na reformama, posebno u oblasti vladavine prava - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.