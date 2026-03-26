SRBIJA ČUVA NEBO I ZEMLJU REPUBLIKE SRPSKE! Milica Đurđević Stamenkovski u Sijekovcu: Mi smo jedan narod, bili i ostali! (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas u Sijekovcu, gde je obeležena 34. godišnjica monstruoznog zločina nad srpskim civilima. Ona je poručila da je obaveza države da pamti žrtve, ali i da odlučno čuva mir i stabilnost celog srpskog naroda.

Đurđević Stamenkovski je podsetila na užas koji se dogodio 26. marta 1992. godine, naglašavajući da su u Sijekovcu ugašeni domovi i prekinute porodične loze pre nego što je rat zvanično i počeo.

"Srbija više ne ćuti o svojim žrtvama"

Ministarka je istakla da se u Srbiji danas, nakon decenija tišine, konačno glasno govori o stradanju naroda u Posavini.

"Tog dana nisu stradali samo civili, ubijene su porodice. Vi ste bili pokazna vežba onoga što nas je sačekalo narednih godina. Mi u Srbiji oplakujemo sve ove žrtve i tek danas, posle 34 godine, konačno o tome govorimo. Naša je obaveza da čuvamo mir i da pamtimo", poručila je ministarka.

Odgovor na pritiske: "Srbija je snažnija nego ikada"

U svom obraćanju, ona se osvrnula i na aktuelnu geopolitičku situaciju i pritiske kojima je srpski narod izložen.

Nove koalicije: Ministarka je ukazala na udruživanja Prištine, Tirane i Zagreba, ocenjujući to kao pokušaj "stezanja omče" oko Srbije.

Jasna poruka: Istakla je da Srbija danas nije slaba i da se ne plaši pretnji.

"Srbija je danas ponosna i snažnija nego što je gotovo ikada bila. Onako kako je kadra da čuva svoju zemlju i svoje nebo, kadra je da čuva i nebo i zemlju Republike Srpske. Mi smo jedan narod bili, jesmo i ostaćemo!", kategorična je Đurđević Stamenkovski.

Komemoraciji su prisustvovali brojni zvaničnici i porodice žrtava, odajući počast nevinim stradalnicima koji su bili prve žrtve rata u ovom kraju.

Autor: D.S.