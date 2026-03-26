Đurđević Stamenkovski: Zločini u Sijekovcu, uvod u stradanje srpskog naroda u BiH

Nad kućama u Sijekovcu se nadvio crni barjak i pre nego što je rat i zvanično počeo, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenovski povodom obeležavanja hrvatsko – muslimanskih zločina nad Srbima u Sijekovcu kod Broda 1992. godine u Republici Srpskoj.

Sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i ministrom rada i boračko - invalidske zaštite Republike Srpske Radanom Ostojićem, ministar Đurđević Stamenkovski je položila venac na Spomen krst u crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije, gde je održan i parastos ubijenim srpskim civilima u Sijekovcu.

Ona je navela da su u Sijekovcu, odmah posle ubistva srpskog svata, pokazali jasno da tu nema mesta, mira i spokoja za one koji su Srbi. Naglasila je da su Sijekovčani bili vesnici smrti, simbol stradanja i pokazna vežba onoga što se dešavalo narednih godina, na svim mestima gde su zverski ubijali Srbe.

- Srbi ni tada nisu želeli rat, a ne želimo ga ni sada. Uvek smo želeli razgovore i dogovore. Valjda su tada i Sijekovčani verovali da im njihove komšije, koje su na slavu dolazile, neće nauditi, jer ko je mogao da pomisli da će te iste komšije dobiti zverski lik i da će svoje susede Srbe okrenuti ka zemlji i mrtve gaziti - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je da ovi strašni zločini i ovaj događaj treba da budu upozorenje da uvek budemo budni i da nikada ne pomislimo da se zlo ne može povampiriti, ali da u svojoj duši gajimo ljubav, oproštaj i mir.

- Srbija i Republika Srpska treba da čvrsto čuvaju spone solidarnosti i bratske ljubavi. Ovo je vreme kada zajedno negujemo kulturu pamćenja i obeležavamo naša stradanja, polažemo vence na spomenike i molitveno se sećamo svih naših stradanja - naglasila je.

Obrativši se narodu u Republici Srpskoj ona je istakla:



- Znam da stremite ka tome da Drina bude kičma srpskog naroda, da volite Srbiju i da ste i tada, kada je bilo teško, čekali našu pomoć i podršku.

Ona je naglasila da se i danas prave koalicije i vojni savezi koji stežu omču oko Srbije. Da se udružuju Tirana sa Prištinom i Tirana sa Zagrebom, iako je dobro poznato da su i Albanija i Hrvatska članice NATO- a.

- Udružuju se u svoje saveze, jer izgleda tako misle da će to Srbiju i srpski narod da uplaši, a Srbije ja danas ponosna i snažnija nego što je ikada bila. Okupljena je oko onih vrednosti za koje živimo i u koje verujemo i kadra je danas da štiti i nebo i zemlju srpskog naroda - navela je.

Đurđević Stamenkovski je nakon državne ceremonije polaganja venaca obišla i dom Milje Zečević, žene kojoj su u ratu 1992. godine ubijena tri sina i suprug, kako bi joj lično uručila priznanje Milunka Savić, koje je bila sprečena da lično preuzme prilikom svečane dodele održane u Predsedništvu Srbije.

Takođe, obišla je i Sašu Miloševića, kojem su ubijena dva brata i otac, Spomen sobu Boračke organizacije Brod, gde je razgovarala sa predsednikom organizacije Zoranom Vidićem i načelnikom ove opštine gospodinom Milanom Zečevićem.

