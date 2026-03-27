VLADAN PETROV IZRIČIT: Odluka Ustavnog suda je konačna i mora da se izvrši!

Predsednik Ustavnog suda naveo je da o odlukama tog suda nema polemike i da svaki državni organ u ovoj državi, Vlada, Narodna skupština moraju da je izvrše.

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je da odluka tog suda od 23. marta kojom je naloženo Visokom savetu tužilaštva da okonča izborni proces i proglasi rezultate tužilačkih izbora mora da, u skladu sa Ustavom bude izvršena, bez dalje rasprave.

- Ustavno-sudski pečat je dat 23. marta. Moraju da proglase rezultate izbora - istakao je Petrov za Informer.

Komentarišući to što je predsednik VST Branko Stamenković zakazao sednicu VST tek za 31. mart na kojoj je na dnevni red stavljeno "razmatranje i odlučivanje" o odluci Ustavnog suda, Petrov je izričito ponovio da tu više "nema šta da se razmatra".

Mišljenja je da ne može da se u nedogled prolongira izborni postupak, a da pritom, kako je naveo, "vi budete direktan krivac za neokončanje tog postupka".

Podsetio je u tom smislu da VST nije bio sposoban da odluči ni o prigovorima koji su podneti na izborni postupak - ni da ih usvoji niti da ih odbije, pa je nastupila zakonska posledica da se prigovori smatraju usvojenim.



Osvrćući se na dopis predsednika VST koji je dobio, Petrov smatra da je Stamenković želeo da polemiše sa Ustavnim sudom, te da je upitno i da li jedan čovek može da predstavlja ceo kolegijalni organ - Visoki savet tužilaštva.

- Polemiše i kaže – "većina članova Saveta", međutim upitno je koja je to većina, kada je bila sednica na kojoj su usvojeni stavovi koji su izneti u dopisu - naveo je predsednik Ustavnog suda i dodao da mu nije poznato da je sednica održana, niti je to navedeno u dopisu.

Sa druge strane je naveo da je odluka Ustavnog suda od 23. marta "pravno savršenstvo", jer je nju donelo Veliko veće od 8 sudija Ustavnog suda, te je nabrojao imenom i prezimenom sve članove, mahom doktore pravnih nauka.

- Ustavni sud je najviši ustavni organ jer svaku svoju odluku može da izvlači i neposredno na osnovu Ustava, a veliki ustavni sudovi neretko to i rade. Mi možemo da nadomešćujemo nedostatke u zakonskim propisima - rekao je Petrov.

On je naveo da veruje da je Stamneković pred kraj svog mandata nastavio sa politikom Saveta prethodnih meseci - sa kojom vrlo teško mogu da donesu neku kolegijalnu odluku, a da, kako je naveo, izgleda da jedinu odluku koju donose potpisuje samo jedan čovek, što je prema rečima Petrova, potpuno neustavno i nezakonito.



- Moramo se naučiti pravnom redu i pravnoj pristojnosti. Kada jedan organ, koji je u postupku viši organ, donese konačnu, opšteobavezujuću i izvršnu odluku nižestepeni organ ne može više da ima svoje lično mišljenje već mora takvu odluku sa sprovede - naglasio je Petrov koji je i profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Podsetio je da VST već nekoliko meseci sprovodi izbore za VST, ali da pošto članovi Saveta ne mogu da donesu nijednu odluku, protekom roka se ispostavlja da je "odluku doneo sam zakon, a ne oni".

- Onda tu bude raznih zavrzalama i ispada da Ustavni sud treba da stalno vraća postupak izbora na početak. Pa kada će da bude kraj, šta je sa pravnom sigurnošću, šta je sa tužiocima koji čekaju da od efikasnog VST budu izabrani - naveo je predsednik Ustavnog suda, koji je u ime Republike Srbije i član Venecijanske komisije.

Na kraju je ponovio da ukoliko je Ustavni sud doneo neku odluku svaki državni organ u ovoj državi, Vlada, Narodna skupština moraju da je izvrše.

Autor: D.Bošković