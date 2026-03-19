BAHATOST LIGAŠICE POMORIŠKI NEMA GRANICA! Uzurpirala prostorije Trećeg osnovnog suda i odbija da izvrši rešenje predsednika suda

Iako su, prema odluci Trećeg osnovnog suda u Beogradu, tužioci Trećeg osnovnog javnog tužilaštva bili u obavezi da napuste kancelarije koje koriste i te prostorije vrate u nadležnost suda, ta odluka do danas nije sprovedena. Kako saznajemo iz dobro obaveštenih izvora bliskih tužilaštvu, šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivana Pomoriški odbila je da postupi po nalogu predsednika Trećeg osnovnog suda i da oslobodi sporne prostorije.

Izvor našeg portala tvrdi da se nije stalo samo na ignorisanju sudske odluke, nego je Pomoriški, kako navodi, zaposlenima dala jasan nalog da ni po koju cenu ne napuštaju te kancelarije, čime je faktički onemogućeno izvršenje odluke suda.

Krivični zakonik Republike Srbije u članu 139, koji se odnosi na narušavanje nepovredivosti, jasno propisuje da će se kazniti svako ko neovlašćeno uđe u tuđi prostor ili odbije da ga napusti nakon zahteva ovlašćenog lica. Konkretno u ovom slučaju, sud je taj koji je doneo odluku i naložio da se prostorije isprazne, što podrazumeva da je postojao jasan pravni osnov i zahtev da se prostor napusti.

Posebno je značajno što zakon predviđa strožiju kaznu ukoliko ovakvo delo učini službeno lice u vršenju službe, u tom slučaju zaprećena je kazna zatvora do tri godine.

Međutim, Ivana Pomoriški, bivša predsednika autonomaške Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je svojevremeno pretila da će zapaliti Ustavni sud, i dalje veruje da je iznad zakona. Do paljenja doduše još nije došlo, ali je na delu protivpravna uzurpacija tuđe, odnosno sudske imovine.

Autor: S.M.