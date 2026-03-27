REKTOR ĐOKIĆ NA PROSLAVI NAKON SMRTI STUDENTKINJE: Pitanje novinara nije ni saslušao (VIDEO)

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić nije se oglašavao nakon tragičnog slučaja smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Nakon pitanja javnosti da li oseća bilo kakvu odgovornost zbog smrtnog slučaja o kome se vodi istraga, on je otišao - na proslavu "Otvorena vrata AGRIF-a" na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Na pitanje novinara Alo! portala u vezi sa slučajem - nije odgovorio, već je brže-bolje seo u luksuznu limuzinu i odvezao se sa lica mesta.

U međuvremenu, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani pozvan je da da izjavu u policiji povodom smrti 25-ogodišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta.

