REKTOR ĐOKIĆ NA PROSLAVI NAKON SMRTI STUDENTKINJE: Pitanje novinara nije ni saslušao (VIDEO)

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić nije se oglašavao nakon tragičnog slučaja smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Nakon pitanja javnosti da li oseća bilo kakvu odgovornost zbog smrtnog slučaja o kome se vodi istraga, on je otišao - na proslavu "Otvorena vrata AGRIF-a" na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
27. март 2026.
Na pitanje novinara Alo! portala u vezi sa slučajem - nije odgovorio, već je brže-bolje seo u luksuznu limuzinu i odvezao se sa lica mesta.
U međuvremenu, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani pozvan je da da izjavu u policiji povodom smrti 25-ogodišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta.
