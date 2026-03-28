KRVAVE RUKE REKTORA ĐOKIĆA: Nakon tragične smrti studentkinje otišao na proslavu - Da li će se ikada oglasiti povodom ove tragedije?

Mlada devojka, studentkinja Univerziteta u Beogradu, tragično je poginula 26. marta, zbog nemara blokadera. Situaciju pogoršava to što se rektor Vladan Đokić još uvek nije oglasio o ovom tragičnom događaju.

Koliko će tačno proći vremena dok se rektor Đokić ne oglasi povodom smrti studentkinje sa Univerziteta u Beogradu, čiji je rektor? Hoćemo li čekati satima, danima, nedeljama ili mesecima? Da li ćemo ga ikada uopšte čuti? Rektor Đokić dodatno dokazuje da ga nije briga za živote studenata, time što je upravo 26. marta, u danu kada je devojka tragično nastradala, bio na proslavi i pobegao od novinara.

Njih, kojima su puna usta bila odgovornosti dok su zloupotrebljavali studente i fakultete i gurali ih da se bore za njihove fotelje. Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje – Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Blokaderi su ponovo pokazali da nemaju ni stida ni srama. Nakon što je javnost ostala u šoku posle pogibije devojke (25) koja je skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta, oni o tome uporno ćute, a bave se ni manje ni više nego politikom! Šta su rektor Đokić i ti dekani napravili od tih mladih ljudi??!?

ĐOKIĆU, SINANI - RUKE SU VAM KRVAVE!

Dozvoljavajući okupaciju fakulteta, učestvujući u tome, direktno podržavajući blokade, rektor Vladan Đokić i dekan Danijel Sinani, kao i svi ostali blokadera, postali su saučesnici i odgovorni za smrt studentkinje koja je kobne noći smrtno stradala na Filozofskom fakultetu.

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?



Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava, boravi, šta unosi i da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život 26. marta. I to sve zarad čega? Jer su blokadera hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu – zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakultetima?? Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija – OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

Podsećamo, u noći 26. marta na Filozofskom fakultetu tragično je nastradala studentkinja zbog nemara blokadera. Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je na platou ispred fakulteta pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.