Kako ih nije sramota?! Blokaderi se sprdaju sa smrću studentkinje - Osvanule jezive prepiske (FOTO)

Pokušajte da ne umrete dok silazite niz stepenice...samo je deo jezive prepiske blokadera, kojima ništa nije sveto, pa se tako i sprdaju sa smrću nesretne Milice Živković na Filozofskom fakultetu.

Naime, u aktuelnoj grupi u kojoj očigledno dogovaraju i organizuju u koje vreme će sprovodtiti nasilje i linč na građane Srbije, ponudili su i cinični "savet za članove pokreta", koji glasi:

"Savet za članove pokreta: Pokušajte da ne umrete dok silazite niz stepenice, od petarde ili na bilo koji drugi način, barem do izbora", navodi se u poruci njihove blokaderske grupe.

Na šta se ismevanje nije prekinulo, već naprotiv nastavilo porukom "pazi da ti neko ne nabije peteradu u bu*sona".

Ovim blokaderi pokazuju još jednom, koliko im ništa nije sveto i da čak i smrt ove nesretne devojke posmatraju kroz svoje političke ciljeve, jer ne sme ništa da ugrozi njihove planove, čak i kad se radi o tragediji koja je posledica njihovih skandaloznih okupljanja.

Podsetimo, studentkinja Milica Živković (25) tragično je stradala skočivši sa zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu.

