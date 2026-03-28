'PLENUMAŠI KORISTE SLUŠAONICU 16 NA UNIVERZITETU' Predsednikca SKONUS-a: Pre njih su te prostorije koristili studenti 1 od 5 miliona

Predsednica SKONUS-a, Margareta Smiljanić obelodanila je koje prostorije tačno koriste blokaderi na fakultetu.

- Htela bih da se osvrnem na nekoliko stvari koje su ovde danas iznete, a prvo od njih jeste svakako prostorije koje koriste studentske organizacije, pa i sami studenti kako bi se organizovali i sprovodili svoje aktivnosti. Na većini fakulteta u svim sastavima univerziteta rektora koji su danas tu kao što i oni znaju, plenumi ne koriste te prostorije već su dobili svoje nove slušaonice konkretno u slučaju Univerziteta u Beogradu. Studenti iz plenuma ne koriste podrum koji koristi studentski parlament već koriste slušaonicu 16 koji su koristili ranije studenti 1 od 5 miliona. Ono što je bilo razlika do sada kako nikada nije bilo nikakvih problema jer je studentski parlament redovno dostavljao imena članova, jer svako koji dolazi koristi prostorije koje su njima namenjene, a ne nakon rada ustanova u 21 ili 22 časa, već nakon rada pisarnice i svih tehničikih službi koje se nalaze u okviru Univerzita.

- Kada govorimo da studenti nisu imali jednaka prava apsolutno to nisu imali i navodim primer Univerziteta u Novom Sadu na kojem su postojale crne liste na kojima su se studenti označavali imenima i prezimenima kako ne bi mogli da uđu u zgrade Rektorata i pojedinih fakulteta.



Autor: Pink.rs