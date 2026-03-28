'UVEK JE BILO SAMO PITANJE KAKO ĆE DA SE DOČEPAJU VLASTI' Vučić: Nikada im nije bilo žao stradale dece, mučno je to što niko od njih juče nije rekao 'žao nam je te devojčice' (VIDEO)

Mučno je to što niko od njih juče nije rekao “žao nam je te devojčice”, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ja nisam kao oni, nisam kao ljudi koji su u ovoj zemlji i tužili i sudili i odlučivali i uvek su sve znali. Nisam do sada video takvo licemerje. Ja sam se ponašao isto. Naravno da ću da reagujem. Velika je tragedija kada na našem univerzitetu neko strada. I to neprirodnom smrću. Velika tragedija. I posao je predsednika da se izjasni. Šta im je zasmetalo u mojoj izjavi? To što sam rekao da nadležni organi treba da utvrde istinu , da je pravda najvažnija? To sam rekao i za svaku drugu tragediju. Uvek dođe vreme odgovornosti. Jedino što mi je mučno, zaista, to što niko od njih juče nije rekao 'žao nam je te devojčice'. Nikad im nije bilo žao ni ljudi stradalih pod nadstrešnicom, ni dece ubijene u Ribnikaru, ni dece stradale u Duboni i Orašju. Uvek je bilo samo pitanje kako će da se dočepaju vlasti- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić