'NIJE KRALJ SVEMIRA, NI CAR UNIVERZUMA' Rektor Đokić prekršio protokol na sednici, BRNABIĆ GA ODVALILA! Tragediju na fakultetu zasenio političkim ambicijama

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić danas je, tokom sednice Odbora za obrazovanje sazvane povodom tragedije na Filozofskom fakultetu, pokazao krajnje neprimereno i nedolično ponašanje, zloupotrebljavajući temu pogibije ljudi kroz pominjanje pada nadstrešnice u političkom kontekstu. Uz to, selektivnim odlučivanjem kada će govoriti, a kada ne, demonstrirao je ignorisanje osnovnog institucionalnog protokola i odgovornosti koju funkcija rektora podrazumeva.

Međutim, nije očekivao da reakcije predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić na ovakvo ponašanje neće izostati, pa mu je pre svega ponudila reč, a nakon što je odbio i dodala:

- Znate mora da se nauči redu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nije kralj svemira, nije car univerzuma, ako narodni poslanici moraju da traže reč i da dobiju reč, mora i rektor koji je gost u Narodnoj skupštini- istakla je Brnabić, a potom ponovo ponudila reč rektoru:

Ђокица се наљутио 😂 ова гамад и опозиционих странака реч нису рекли на тему због које је сазвана седница, већ само нападајући владајућу странку. И нико опет није упао у ватру. А Ђокица као дете наЛутио се и неће да пЛица. То озбиљан човек, то неки ауторитет?! Немојте да се… pic.twitter.com/AWqLsup9te — TaličniTom 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 (@Talicni5Tom) 28. март 2026.

- Da li želite sada reč? Ja vam dajem reč. Da li ste se uvredili? - pitala je, ali odgovor je izostao.

Ovo predstavlja još jedan u nizu pokazatelja da blokaderi na krajnje neodgovoran način instrumentalizuju svaku tragediju, umesto da se bave pitanjima koja spadaju u njihovu neposrednu nadležnost i odgovornost.

Brnabić je prethodno zatražila od rektora da se jasno izjasne o više konkretnih pitanja, pre svega o tome da li su u proteklih godinu dana, u skladu sa zakonskim i statutarnim obavezama, pisanim putem upozorili dekane na nezakonitu upotrebu fakultetskih objekata, kao i na potencijalne bezbednosne rizike koje boravak i noćenje u tim prostorima mogu da izazovu.

Đokić je rekao da "nije u tužilaštvu da bi odgovarao na takva pitanja". Ceo govor rektora sveo se na pad nadstrešnice, što uopšte nije bila tema sednice, ali za njega svakako prilika da ponovo pribavlja političke poene na konto tragedije.

Komentarišući navode Đokića da stoji uz studente, Brnabićeva ga je upitala uz koje studente stoji i da li je stajao uz tragično preminulu studentkinju ili uz studente u Pionirskom parku koji su se protivili blokadama fakulteta, a koji su ga pozvali na razgovor sedam puta, na šta se on nije odazvao.

- Koliko tužno izgleda da danas moramo opet da razgovaramo o zaštiti prava studenata i njihovoj bezbednosti. Mi smo tada sa rektorima razgovarali o odgovornostima rektora i dekana, ne napamet, ne na osnovu onoga što želimo i volimo, već na osnovu zakona Srbije i tada smo se posebno fokusirali na organizaciju redovne nastave, na korišćenje prostora visokoškolskih ustanova, zaštitu prava studenata, brigu i bezbednost svih studenata. Izuzetno mi je žao što danas moramo da razgovaramo na temu brige za studente, poštovanje zakona i bezbednost na našim fakultetima - zaključila je Brnabićeva.

Autor: Iva Besarabić