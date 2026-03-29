Brnabić: Svaka ozbiljna stranka ima kol centre, blokaderi misle da im je sve dozvoljeno

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da svaka ozbiljna stranka ima svoje kol centre i istakla da niko nema pravo da upada u nečije kol centre i uznemirava one koji su u njima.

"Šta je problem sa kol centrima?!'? Svaka ozbiljna stranka, svuda, ima svoje kol centre! Odakle pravo bilo kome da upada u nečije kol centre i uznemirava ljude?", napisala je Brnabićeva na mreži X reagujući na tekst objavljen na portalu N1 u kojem se navodi da je novinar tog medija "ušao u prostoriju za koju se sumnja da je kol centar SNS-a".

Brnabićeva je navela da je nezamislivo da, na primer, BBC upadne u kol centar Torijevaca da ih snima i maltretira ili da da CNN upadne u kol centar Republikanaca da malterira i snima ljude.

"S druge strane, blokaderi u Srbiji misle da im je sve dozvoljeno i da za njih zakoni ne važe. Ovo je čisto maltretiranje i targetiranje ljudi i to od strane medija koji su i ovim potvrdili da su politička stranka, a ne medij", dodala je Brnabićeva.

Portal N1 prethodno je objavio tekst pod naslovom "Šta skriva hotel "Đerdap" u Kladovu: N1 ušao u prostoriju za koju se sumnja da je kol centar SNS-a", navodeći da, "osobe u prostoriji skrivaju od kamere sebe i papire koje nose".

U 10 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima je i Kladovo, danas se održavaju redovni lokalni izbori.

