Brnabić: Srbija nema nameru nikog da napada, ali gradi kapacitete da odvrati napade

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je večeras da Srbija nema nameru nikog da napada, ali da gradi kapacitete da odvrati svaki napad i istakla da je izuzetno ponosna nabavkom novih raketa za Vojsku Srbije.

Brnabić je gostujući na TV Pink zahvalila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i istakla da se on intenzivno bavi pitanjem nabavke oružja.

-Još kad je bio ministar odbrane kontinuirano radi na jačanju naše vojske i naše vojne industrije, namenske industrije, izgradnji odbrambenih kapaciteta, rekla je Brnabić.

Ona je navela da joj je nedopustiv narativ iz Hrvatske da nabavka raketa predstavlja "crveni alarm".

-Ono što je meni nedopustivo je, kako oni kažu, da su naše rakete upalile crveni alarm. To znači da crveni alarm nije upalilo ni stvaranje vojnog saveza Zagreb-Priština-Tirana, crveni alarm nije upalilo ni 400 do 500 hiljada ljudi na Tompsonovom koncertu u zemlji koja ima manje od četiri miliona ljudi, nije izazvalo crveni alarm ni da se to stalno ponavlja, kao i ovo poslednje istraživanje da 25 odsto, ako se ne varam hrvatske omladine, misli da je Ante Pavelić otac nacije, praktično jedan od najvećih lidera, rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je Srbiji crveni alarm upaljen još od 1999. godine kada se videlo da NATO ne poštuje međunarodni pravni poredak, ni svoje principe, a potom i devet godina kasnije kad je oteto 14 odsto teritorije Srbije.

-Ništa od toga nije crveni alarm, ali je crveni alarm ako se mi naoružavamo kao vojno neutralna zemlja u potpuno ludom svetu u kome moramo da branimo našu slobodu, poručila je Brnabić.

Ona je istakla da Srbija mora da brani svoj suverenitet i svoju nezavisnost.

Ocenila je da je narativ da je izazvana zabrinutost zbog toga što je Srbija nabavila raketu "pokvaren i podao" i da je stvoren da bi se pokrilo "sve ono što oni rade" i da bi se ponovo optužila Srbija i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

-Mi neprijatelje u tom smislu nemamo, nemamo nameru nikog da napadamo, ali gradimo kapacitete takve da odvratimo svaki napad, zato što smo na kraju krajeva mi bili prva žrtva napada nakon završetka Drugog svetskog rata na teritoriji evropskog kontinenta, rekla je Brnabić.

Na konstataciju da se Srbiji uvek prebacuju hegemonističke ambicije i u taj paket se stavlja i nabavka za vojsku, Brnabić je kazala da je to njihov narativ, a da se njoj ne sviđa kada mi prihvatamo taj narativ, pa moramo da se branimo.

Primetila je i da je vojni savez između Prištine, Tirane i Zagreba nekako utihnuo.

-Čini mi se da im je ponovo Aleksandar Vučić nekako zadao brzi šahmat iz neke pozicije koju nikako nisu očekivali, rekla je Brnabić.

Autor: S.M.