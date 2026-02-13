'SVE JE KRISTALNO JASNO' Brnabić: Srbija može da bira između mudrog, smirenog i dostojanstvenog državnika ili histeričnih blokadera progonitelja

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da Srbija može da bira između mudrog, smirenog i dostojanstvenog državnika ili histeričnih blokadera progonitelja.

- Ni u najtežim vremenima, ni pod najvećim pritiscima, ni kada su mu juče, ponovo, na najmonstruozniji način vređali jedno od troje dece, nikada Aleksandar Vučić nije gubio živce i nikada nije dozvolio da ga bilo šta omete u njegovom fokusu i borbi za Srbiju. Uprkos svemu, uvek je pozivao na dijalog, na razgovore o budućnosti Srbije, svaki dan posvećeno radi da pomeri napred makar jednu stvar u Srbiji. U zaštitu je stao i onima koji su ga vređali, napadali, pripisivali mu da je ubica i da su mu/nam krvave ruke. Stao je u njihovu zaštitu jer su mladi i jer su ih dojučerašnji saborci jednako monstruozno napali, kao što napadaju nas - navodi Ana Brnabić.

Sa druge strane, kako ističe, imamo blokadere.

- Sve što od njih možemo da čujemo, zaključno i sa jučerašnjim danom, su pretnje i mržnja. Sve što od njih možemo da vidimo je teško pojmljivo histerično ponašanje. Oni nam nude Srbiju jahanja, dinstanja, jurenja i šutiranja neistomišljenika. Oni nude histeriju i nestabilnost, a kao najveći adut koji nude građanima je - nepredvidivost. Kada se slegla magla i kada su se razišli oblaci, videli smo da Srbija može da bira između mudrog, smirenog i dostojanstvenog državnika ili histeričnih blokadera progonitelja. Između dijaloga i dinstanja. Između podrške i jahanja. Ideja i šutiranja. Sve je kristalno jasno - poručila je Brnabićeva.

Ни у најтежим временима, ни под највећим притисцима, ни када су му јуче, поново, на најмонструознији начин вређали једно од троје деце, никада Александар Вучић @avucic није губио живце и никада није дозволио да га било шта омете у његовом фокусу и борби за Србију. Упркос свему,… pic.twitter.com/nWcAJGFNUb — Ana Brnabic (@anabrnabic) 13. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić