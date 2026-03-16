Ana Brnabić: Srbija jača vojsku radi odvraćanja napada, nemamo nameru nikoga da ugrožavamo

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da Srbija, kao vojno neutralna zemlja, nastavlja sa jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta kako bi osigurala nezavisnost i odvratila potencijalne napade.

Brnabić je na TV Pink naglasila da Srbija nema nameru nikoga da napada, ali da je strateški fokus na izgradnji snažne vojske.

„Gradimo kapacitete takve da odvratimo svaki napad, jer smo bili prva žrtva napada na evropskom kontinentu nakon Drugog svetskog rata“, istakla je Brnabić. Ona je dodala da je proces modernizacije vojske i namenske industrije kontinuitet koji traje godinama, te da je nabavka novog naoružanja ključna za očuvanje slobode u aktuelnim globalnim okolnostima.

Predsednica parlamenta se osvrnula i na kritike iz regiona povodom nabavke novih raketa za Vojsku Srbije, ocenivši ih kao pokušaj nametanja negativnog narativa o Srbiji. Prema njenim rečima, jačanje odbrambenih snaga je isključivo u funkciji odvraćanja, a ne ugrožavanja bilo koga u okruženju.

