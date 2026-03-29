'BITANGE VITLAJU PIŠTOLJIMA I PRETE GRAĐANIMA' Lider SNS Vučević o brutalnim blokaderskim pretnjama: Odgovaraće svi koji vrše nasilje, ljudi ne treba da brinu! (VIDEO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom incidenata koji su se događali tokom izbornog dana, istakavši da će odgovarati svi koji vrše nasilje.

- Upozoravali smo da će dovesti batinaše, lažne veterane, službenike ambasada, da će koristiti prljavi novac i sva moguća sredstva ne bi li ljude naterali da glasaju za njih. Ali oni su rešili i da ubiju za glas. Bitange nenormalne! Kako ih drugačije nazvati kada vitlaju pištoljima i prete ljudima, kao onaj finansijer blokadera, poznati narko diler iz Bajine Bašte Slobodan Divac? Bes, histerija, mržnja, nasilje - to je jedino što oni imaju da ponude. Odgovaraće svi koji vrše nasilje i onemogućavaju da građani mirno izađu na glasanje. Neka ljudi ne brinu. Pobediće pristojna Srbija- poručio je lider SNS.

Упозоравали смо да ће довести батинаше, лажне ветеране, службенике амбасада, да ће користити прљави новац и сва могућа средства не би ли људе натерали да гласају за њих. Али они су решили и да убију за глас. Битанге ненормалне! Како их другачије назвати када витлају пиштољима и… pic.twitter.com/agZTS1xMrH — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 29. март 2026.

Autor: Jovana Nerić