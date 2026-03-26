'HITNO REAGUJTE' Lider SNS Vučević jasno poručio nakon nasilja blokadera u Kuli i Aranđelovcu: Ovako se pripremaju da naprave haos u nedelju kada budu videli da su izgubili na izborima!

Povodom napada na aktiviste i pristalice SNS u Kuli i direktora TO Aranđelovac, oglasio se lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević na svom Iks nalogu.

- Očekujem hitnu reakciju nadležnih zbog brutalnog nasilja i divljanja blokadera u Aranđelovcu i Kuli i napada na članove SNS-a! Zapaljen je automobil Đorđu Prokiću, direktoru TO Aranđelovac, dok su u Kuli motkama i metalnim šipkama napadnuti Željko Dušan, Zoran Grubačić i Stefan Turković. Pokušali su maskama da sakriju lica, ali jasno je da su napadači iz redova onih koji svakodnevno tvrde da se bore protiv nasilja za bolju, lepšu, nenasilnu, tolerantnu Srbiju. Jasno je i da se ovako pripremaju da naprave haos u nedelju 29. marta, kada budu videli da su izgubili na izborima, da su građani još jednom stavili tačku na njihovu politiku nasilja. Ogoljena politička mržnja i nasilje prema predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima SNS su jedina njihova politika i obrazac ponašanja te samozvane društvene elite i blokadera koji misle da im je apsolutno sve dozvoljeno kako bi ostvarili svoj cilj - da unište Srbiju. Nije im to uspelo prethodnih godinu dana, neće im uspeti ni sada! Nikada se nećemo povlačiti pred nasilnicima! Nastavljamo još snažnije da se borimo za našu Srbiju, za Srbiju u kojoj će svaka porodica imati sigurnu i bezbednu budućnost- poručio je Miloš Vučević.

