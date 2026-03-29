Ima li kraja blokaderskom ludilu: Iz ruke oteo čoveku račun jer je umislio da je spisak! (VIDEO)

Miloš Blanuša iz Zemuna izazvao je incident u Boru kada je čoveku oteo račun iz ruke i iscepao!

Okupljeni su ga upitali da li je normalan.

Sve vreme je neko od prisutnih uzvikivao: "Zovite policiju, zovite policiju"

Blanuša je odgovorio da je oteo račun jer je, kako je rekao, bio ubeđen da je u pitanju dupli spisak.

Čovek koga je napao rekao mu je da je ovo slobodna zemlja i da Blanuša prestane da izmišlja i laže.

Policija je intervenisala i incident je prijavljen nadležnim organima.



Miloš Banuša iz Zemuna, prošetao do Bora, napao čoveka, oteo mu račun iz auta i priznao da je pamet zaboravio kod kuće. Evo, @n1srbija malo materijala za vas. Vi objavljujete istinu, je l' da? Učinimo ga poznatim. pic.twitter.com/UQfVMAJotE — Marija Popović (@MarijaPopo40060) 29. март 2026.

