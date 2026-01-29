Drama na Karaburmi: Pretio nožem, uzeo pare, pa se vratio da proveri da li je sve pokupio

Prava drama odigrala se u sportskoj kladionici na Karaburmi, kada je nepoznati muškarac upao u lokal pun ljudi, zapretio nožem zaposlenom i oteo novac iz kase.

Razbojnik je, nakon što je od prestravljenog radnika uzeo novac, pokazao neverovatnu dozu bezobzirnosti – više puta se vraćao do pulta kako bi proverio da li je možda ostalo još para, prenosi Telegraf.

U kladionici se u tom trenutku nalazilo više gostiju koji su u šoku posmatrali scenu, dok je napadač mirno obilazio prostor, ne mareći za svedoke.

Policija je odmah obaveštena o incidentu i intenzivno traga za razbojnikom.

