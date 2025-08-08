IZBACIO JE IZ KOLA U POKRETU! Ovo je monstrum koji je oteo bivšu ispred kafića i UBIO je - Zajedno imali dvoje DECE

Tužilaštvo u Aradu saopštilo je u četvrtak potresne detalje o smrti 28-godišnje žene, koju je bivši partner oteo, vukao kolima više od 1,5 kilometar, a zatim izbacio iz vozila u vožnji.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni, star 35 godina, posetio je bivšu partnerku u utorak uveče, oko 21:30 časova, na njenom radnom mestu, u jednom baru. Između njih je izbila svađa, nakon koje je muškarac otišao do svog automobila na parkingu. Žena ga je pratila i pokušala da ga ogrebe kroz otvoren prozor suvozačeve strane.

"U tom trenutku, osumnjičeni O.N.M. ju je desnom rukom zgrabio za desnu ruku, onemogućivši joj da se odmakne od automobila, a zatim je pokrenuo vozilo, dok je žrtva ostala zakačena za vrata suvozača, s polovinom tela izvan vozila", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Jeziva vožnja nastavila se kroz centar mesta Kišineu-Kriš, a zatim i na državnom putu, ka naselju Sintea Mare, brzinom od preko 100 km/h. Žena je sve vreme bila zakačena za automobil. Na oko 1,5 kilometar od izlaska iz mesta, osumnjičeni je pustio njenu ruku, usled čega je, zbog iscrpljenosti i velike brzine, pala na asfalt i zadobila teške povrede glave i tela, koje su bile smrtonosne.

Telo nesrećne žene pronađeno je tek oko četiri sata kasnije, tokom noći između utorka i srede, na oko pet metara od puta, na polju između Kišineu-Kriša i Sintea Mare.

Tužilaštvo navodi da su žrtva i osumnjičeni bili u vezi 15 godina, te da imaju dvoje zajedničke dece, devojčice od 3 i 7 godina. Par se razišao pre oko dva meseca i od tada su živeli odvojeno.

Prema izvorima bliskim istrazi, 3. jula ove godine, osumnjičeni je u javnosti fizički zlostavljao sopstvene ćerke, u jednom restoranu u Ineuu. Devojčice su potom dobile sudsku zaštitu putem izrečenih mera zabrane prilaska, ali je majka odbila da bude uključena u program zaštite.

Osumnjičeni će tokom četvrtka popodne biti izveden pred sudiju sa predlogom za određivanje pritvora zbog sumnje na krivična dela ubistva i protipravnog lišenja slobode.

Autor: Iva Besarabić