Uhapšen nasilnik iz Obrenovca! Krvnički pretukao tri SNS aktivistkinje u Aranđelovcu

Policija privela dvojicu muškaraca nakon incidenta, povređene žene zbrinute, jedna u teškom stanju.

U Aranđelovcu je došlo do ozbiljnog incidenta kada su, prema saznanjima medija, napadnute tri aktivistkinje Srpske napredne stranke, a policija je ubrzo reagovala i privela osumnjičene.

Kako se navodi, uhapšen je Ivan F. iz Obrenovca, koji se sumnjiči da je učestvovao u napadu, kao i još jedan muškarac koji je, prema dostupnim informacijama, takođe bio deo grupe koja je nasrnula na žene.

Napad se, prema svedočenju jedne od aktivistkinja, dogodio iznenada, a situacija je brzo eskalirala.

– To su bili mladi ljudi sa maskama na licu. Počeli su da nas guraju i vređaju. Dve koleginice su, nažalost, jako loše. Bile su kod lekara, a jedna od njih je astmatičar i jako je loše – ispričala je ona.

Nakon incidenta, dve povređene žene odmah su prebačene u bolnicu, gde im je ukazana medicinska pomoć, dok je treća kasnije govorila o detaljima napada.

Brza reakcija policije dovela je do hapšenja osumnjičenih, a očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog događaja.

Ovaj slučaj dodatno podiže tenzije u ionako osetljivoj atmosferi i otvara pitanje bezbednosti učesnika u političkom životu na terenu.

Autor: Pink.rs