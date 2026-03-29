SAMI SEBE RASKRINKAVAJU: Blokaderi otkrivaju da im je terorizam jedina politika (FOTO)

Izborni dan obeležile su tenzije, incidenti i pokušaji da se volja građana naruši na ulici, a ne na biračkom mestu.

Predstavnici blokadera u Aranđelovcu danas su izjavili da je na biračkim mestima sve bilo mahom regularno.

U međuvremenu, blokaderski portal Direktno javlja da je planiran protest za večeras upravo u tom gradu.

Baš su malopre iz Aranđelovca, na N1, 'studenti' iz njihovih 'mobilnih timova', rekli da je sve proteklo kako treba!

Dakle sami sebe raskrinkavaju i otkrivaju da im je terorizam jedina politika!

Autor: Pink.rs