'JEDVA SMO IZBEGLI OGROMNO ZLO, POTEZANI I PIŠTOLJI' Vučić se obratio posle zatvaranja biračkih mesta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon zatvaranja biračkih mesta na lokalnim izborima u 10 opština, poručivši da su izborni dan obeležile tenzije i incidenti, ali da su, kako je naveo, izbegnute ozbiljnije posledice.

- Danas su održani izbori za lokalne samouprave, jednu gradsku opštinu i sedam skupština opština i gradova u našoj zemlji. Kada ja odem, mogu da vam govore o navodnim nepravilnostima predsednik Vučević i Ana. Ja ću samo u nekoliko reči da kažem da se nadam da će posle ovog dana i ove večeri neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle- rekao je Vučić.

- Danas smo, po mom mišljenju, jedva izbegli ogromno zlo. Neki su potezali pištolje, maltretirali ljude, pojedini mediji su upadali u kol-centre, valjda ne znajući da je to ne samo dozvoljeno već i poželjno. Šta drugo da radite nego da pozivate telefonom svoje pristalice da izađu na izbore. To je osnov demokratskog političkog delovanja u svakoj normalnoj, civilizovanoj zemlji na svetu- rekao je Vučić.

