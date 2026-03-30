AKTUELNO

Politika

'RAZLIKA JE GOTOVO 20 ODSTO' Vučić o rezultatima lokalnih izbora: Radostan sam što za protivnike imamo ljude koji su uvek srećni kad izgube

Izvor: Pink.rs

Za razliku od onih koji gube, ja ne tražim razloge za slavlje i radost. Pametni treneri će u svakoj svojoj pobedi tražiti razloge za svoje neuspehe u budućnosti, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Radostan sam što za protivnike imamo ljude koji, ma koliko gubili na demokratskim izborima, su uvek srećni kad izgube.I uvek kažu "sledeći put". Znate li kolika je razlika? Nije razlika 2, 3 ili 5 posto. To sam ja napravio da tako izgleda. Razlika kada saberete glasove je gotovo 20 odsto, 56 prema 37 odsto - rekao je Vučić.

Na komentar da je pobeda SNS "Pirova pobeda" i ko ima razloga za slavlje

Lokalni izbori održani su juče u 10 opština i u svim opštinama pobedila je vladajuća koalicija.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Izbori

#Rezultati

