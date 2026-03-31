Profesorka u Nišu pozivala na blokade uz Marka Perkovića Tompsona, otvoreno preti političkim neistomišljenicima

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Pixabay.com ||

Članica Senata Univerziteta u Nišu i profesorka Filozofskog fakulteta otvoreno preti nasiljem političkim neistomišljenicima.

Jedna od boraca protiv odluke Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija, profesorka istorije, poznata po pretnjama da će svoje političke neistomišljenike iz grada na Nišavi „juriti do Naisa“, ne prestaje da uznemirava građane Niša i čitavu akademsku zajednicu.

Ona je na svom Instagram profilu objavila poziv na okupljanje blokaderskih aktivista ispred prostorija vladajuće stranke, uz pesmu i poruku pevača Marka Perkovića Tompson, kako piše Vojvodina uživo.

Tompson je poznat po stihovima koji pozivaju na ubijanju „Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara“, jedna je od njegovih pesama koja aludira na koncentracioni logor u kojem su Srbi brutalno ubijani od strane ustaša Maksa Luburića.

Kada profesor iz Srbije u političkoj kampanji koristi pesme i simboliku povezanu sa Tompsonom, koje za srpski narod nose značenje stradanja i patnje, onda je reč ili o dubokom moralnom posrnuću, ili o svesnom delovanju protiv sopstvenih nacionalnih interesa. Ujedno, to je i jasan pokazatelj do koje mere su autošovinistički kadrovi u svakom pogledu urušili Filozofski fakultet u Nišu.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Politika

RASKRINKANA! Dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu tvrdila da je 'apolitična', a sad priznala da je pod političkim uticajem supruga! (VIDEO)

Politika

Reagovao Departman za istoriju Filozofsog fakulteta: Akademska zajednica mora ostati prostor slobode!

Politika

KRIVIČNA PROTIV DEKANA FILOZOFSKOG U NIŠU: Vrata koja ne postoje plaćena 2,4 miliona?!

Politika

BRUTALNO NASILJE: 30 studenata maltretira čitav fakultet, blokirali zgradu Medicinskog fakulteta u Nišu

Politika

TRANGE FRANGE KOMBINACIJE DEKANKE FILOZOFSKOG FAKULTETA: Kako je Natalija Jovanović ovu visoko školsku ustanovu pretvorila u lakrdiju, uz sumnjive rad

Politika

REKTOR ĐOKIĆ NA PROSLAVI NAKON SMRTI STUDENTKINJE: Pitanje novinara nije ni saslušao (VIDEO)