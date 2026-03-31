AKTUELNO

Politika

Ministar Boris Bratina donirao 20 laptop računara Osnovnoj školi 'Vuk Karadžić' u mestu Boljetin

Izvor: Pink.rd, Foto: MIT ||

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, na čelu sa ministrom Borisom Bratinom, doniralo je 20 laptop računara Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u mestu Boljetin, sa ciljem da se unapredi kvalitet nastave i omogući savremeniji pristup obrazovanju.

Ova donacija predstavlja značajan korak ka daljoj digitalizaciji nastavnog procesa i osnaživanju učenika da stiču znanja i veštine neophodne u savremenom društvu. Uvođenjem nove opreme, učenicima se pruža prilika da kroz interaktivno učenje unaprede svoja znanja, posebno u oblasti informatike i matematike.

Foto: MIT

Ministar Bratina je tom prilikom poručio učenicima da računare koriste pametno i odgovorno, pre svega kao sredstvo za učenje i usavršavanje.

“Pametno prikupljajte i čuvajte svoje znanje, jer znanje je jedino što ne mogu da vam oduzmu”, poručio je ministar Bratina.

Iako je istakao da računari mogu poslužiti i za razonodu, ministar je posebno naglasio važnost bezbednosti na internetu. Upozorio je da i deca i roditelji moraju biti svesni potencijalnih rizika u digitalnom okruženju, te da je neophodno razvijati odgovorne navike i kulturu bezbednog ponašanja na mreži.

Foto: MIT

Ministar Boris Bratina istakao je da će Ministarstvo nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju obrazovanja i digitalne pismenosti, sa uverenjem da su ulaganja u znanje i mlade najsigurniji put ka uspešnijoj budućnosti društva.

Autor: D.Bošković

#20 LAP TOP RAČUNARA

#Boris Bratina

#Vuk Karadžić

