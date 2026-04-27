Kokanović nakon sastanka sa ministrom Bratinom: Nastavljamo da radimo na snažnijem povezivanju Srbije sa našim narodom gde god da živi

Danas sam imao sadržajan i konstruktivan sastanak sa Borisom Bratinom, ministrom informisanja i telekomunikacija, objavio je na Instagramu direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović.

- Razgovarali smo o značaju informisanja naše dijaspore i Srba u regionu, unapređenju komunikacije sa našim ljudima širom sveta, kao i o mogućnostima jačeg digitalnog povezivanja i medijske podrške temama od nacionalnog značaja - naveo je Kokanović i dodao:

Nastavljamo da radimo na snažnijem povezivanju Srbije sa našim narodom gde god da živi.

