AKTUELNO

Društvo

Kokanović sa ministra pravde Republike Srpske: Ovakvi susreti nisu samo institucionalni – oni su i potvrda naše međusobne bliskosti

Foto: Instagram.com/kokanovic.vlada

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović ugostio je danas ministra pravde Republike Srpske, Goranom Selakom.

- Razgovarali smo otvoreno i sadržajno o važnim pitanjima za naš narod, o jačanju specijalnih paralelnih veza između Srbije i Republike Srpske, ali i o izazovima sa kojima se suočavaju naši ljudi, posebno kada je reč o zaštiti imovinskih prava u Federaciji BiH - naveo je Kokanović i dodao:

Posebno smo se osvrnuli na zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve, koja predstavlja temelj našeg identiteta, trajanja i duhovnog jedinstva.

- Ovakvi susreti nisu samo institucionalni – oni su i potvrda naše međusobne bliskosti, razumevanja i zajedničke odgovornosti da čuvamo ono što je naše - istakao je Kokanović i naglasio da je Srbija je uz svoj narod, gde god on živi.

Autor: S.M.

#Imovina

#Republika Srpska

#SPC

#Srbija

#Vladimir Kokanović

