KIJEV SE OGLASIO O EKSPLOZIVU KOD KANJIŽE: 'Mi nemamo veze sa tim!' Ukrajina iznela šokantne optužbe na račun Moskve: Ovo je ruska operacija 'LAŽNA ZASTAVA'!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije ||

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova kategorički je odbacilo bilo kakvu umešanost u pokušaj sabotaže dela gasovoda „Turski tok“ na severu Srbije. Dok srpski istražni organi rade na rasvetljavanju pronalaska eksploziva kod Kanjiže, iz Kijeva stižu optužbe da iza svega stoji Rusija sa ciljem destabilizacije regiona i mešanja u mađarske izbore!

Povodom incidenta na gasovodu koji povezuje infrastrukturu Srbije i Mađarske, oglasio se portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Heorhi Tihi na svom nalogu na mreži X, gde je poručio:

„Kategorički odbijamo pokušaje da se Ukrajina lažno poveže sa incidentom sa eksplozivom pronađenim u blizini gasovoda Turski tok u Srbiji. Ukrajina nema nikakve veze sa ovim.“

Teške optužbe: "Mešanje u izbore u Mađarskoj"

Tihi je otišao korak dalje, tvrdeći da je čitava situacija zapravo dobro režirana predstava Moskve. Prema njegovim rečima, incident kod Kanjiže je klasična diverzija.

„Najverovatnije je reč o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, u okviru snažnog mešanja Moskve u izbore u Mađarskoj“, naveo je portparol ukrajinskog ministarstva.

Podsetimo, pronalazak eksploziva kod Kanjiže podigao je nivo bezbednosti na najviši nivo, s obzirom na to da je reč o vitalnom energetskom pravcu. Dok Kijev upire prstom u Kremlj, bezbednosne službe nastavljaju detaljnu istragu kako bi se utvrdilo ko zaista stoji iza pokušaja ugrožavanja gasne mreže u Srbiji.

Autor: D.S.

