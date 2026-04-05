Profesor Petrov raskrinkao rektora Đokića: BEŽI U POLITIKU DA BI IZBEGAO PRAVDU!

U večerašnjem izdanju emisije "Hit Tvit" kod Verice Bradić, gosti su do srži ogolili haos na Beogradskom univerzitetu i otkrili šokantne detalje o pokušajima zataškavanja tragedije na Filozofskom fakultetu. Profesor Vladan Petrov, Margareta Smiljanić i advokat Dragoslav Ljubičanović složili su se u jednom – rektor Vladan Đokić i dekan Sinani snose punu odgovornost za urušavanje institucija!

Gosti u studiju koji su analizirali predloge i dali odgovore na goruća pitanja koja su uzdrmala srpsku javnost bili su:

Margareta Smiljanić, predsednica SKONUS-a,

Prof. dr Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta,

Dragoslav Ljubičanović, advokat.

Tokom večeri, gosti će komentarisati odgovornost za trenutno stanje u visokom obrazovanju, ali i druge društveno-političke teme koje su uzdrmale javnost.

(Samo)ubistvo studentkinje

Dragoslav Ljubičanović rekao je da se govori o nekoliko različitih pojmova.

- Pitnaje koje je bilo aktuelno ovoh dana da li policija može da uđe na fakultet, drugo pitanje je koje su se aktivnosit dešavlae na fakultetu i da li je to dozvoljeno i treće pitanje je političko delovanje na fakultetu - rekao je Ljubičanovič.

On je rekoa da li je ovde nesrećan slučaj da to mi ne znamo i da će to tek utvrditi istraga.

- Postavlja se pitanje šta je sa aktivnostima koje su se dešavale u proteklih godinu dana. Vananstavne aktivnosti mogu biti organizovna na fakultetu ali isključivo uz odobrenje uprave, a to su mogli da odobre dekani i rektori. Na kraju dolazimo do pitanja šta su oni radili tamo - zapitao se Ljubičanović.

On je rekao da se sve to svelo na neki vid političkog orgnaizovanja. jer smo videli da je to bilo prostorno iskoriščavanje resursa za političku aktivnost.

- Ono što je meni zaparalo uši kod tragedije je to što na kraju da vidimo da dolazi do pokušaja prbacivanja odgovornosti, tu pre svega mislim na gospodina Đokića koji nastupa kao političar - dodao je Ljubičanović.

Vladan Petrov je rekao da ovde postoji i jedan oblik pravne odgovornosti dekana.

- Kad kažem odgovornost ovde se može govoriti i o moralnoj odgovornosti, ne sam o pravnoj. Ovde nije reč samo o tome jer smo imali prilike da čujemo od pojedinaca da je najmanje što je dekan mogao da uradi je da podnese ostavku - rekao je Petrov.

Kako je rekao dekan Sinani, a moguće i rektor snose pravnu odgovornost jer su na fakultetu bili prisutni ljudi koji tu nisu bili u vezi sa aktivnostima koje su vezane za visoko obrazovanje.

- Čak i da postoji pismena saglasnost da oni mogu da borave tamo u vreme koje nije predviđeno za visokoobrazovne aktinvosti čak i tu postoji odgovornost - dodao je on.

Dodaje da je to odgovornost za vođenje institucije.

- To može da bude prekršajna odgovornost, koja će biti utvrđena od strane ovlašećenih organa, to može da bude i krivično pravna odgovornost - rekao je Petrov.

On je još jednom ponovio da je najmanje što je dekan mogao da uradi jeste da podnese ostavku.

On se osvrnuo na pojavljivanje rektora na terasi kada je održao politički govor i rekao da je nedopustivo da se funkcioneri visokoobrazovnih institucija bave političkim delovanjem.

Margareta Smiljanić je rekla da se odmah nakon dva dana od stragičnog događaja na sastanku u Skupšini na kojem je bio prisutan i rektor i predsednica Narodne skupštine pokazalo da rektor nije pokazivao da ima određenu odgovornost.

Ona je govoreći o bezbednosti na fakultetetima rekla da su studenti mogli da unose sve i svšta i da je o tome odlučivao tzv plenum i da obezbeđenje nije moglo sve da prekontroliše.

Govoreći o pravilnicima rada fakulteta Petrov je rekao da je pokazana nemarnost dekana i čitave uprave jer oni nisu mogli da nađu pravilnik i da ga dostave nadležnoj službi i da su ga tražili danima.

Advokat Ljubičanov je rekao da je za njih, misleći i na rektora,najbolje da se brane ćutanjem, i da oni snose odgovornost idužnost da s snose sa svim pitnajim redovnog odvijanja i rada na fakultetu.

On je rekao da je svaka uprava mogla da uspostavi redovno stanje na fakultetu ali da su jednostanvo kapitulirali pred plenumom.

- Oni ljudi ispred rektorata su duboko uvereni da policija ne može da uđe u rektorat jer je država po njima kriminalizovana. Što nije normalno. Vi sad imate protest na kojem se odaje počast nastradalima u Novom Sadu minutom ćutanja, a kada nastrada kolegenica dešava se sasvim suprotno, oni kao da pokušavaju sve to da zataškaju, kao da se ništa nije desilo - rekao je advokat.

U emisji je pomenut i sastanak rektora i dekana sa koje je poslata poruka da je većina spremna da bra ni Beogradski univerzitet.

Kako je rečeno na sastanku je bilo prisutno 4 dekana ,a da ostali nisu ni pozvani.

Petrov je postavio nekoliko pitanja široj javnosti o sastanku.

- Koja je bila pravna forma tog satanaka, da li je to bilo nadležno telo univerziteta, da li je pokušan sastank Senata ili saveta. Ovde je reč o neformalnoj grupi oko rektora, samo što je to moglo da prolazili pre godinu dana sada to više ne može da prođe - rekao je Petrov.

Petrov je rekao da odgovorni ljudi ne smeju da se mešaju u istragu i da treba da puste nadležen orgnae da odrade svoj posao.

On je pohvlio Vise javno tužilaštvo u Beogradu koje svakodnevno izdaje saopštenja kako bi se javnost upoznala sa tokom istrage.

On je pomenio dekana hemijskog fakulteta koji je dao izjavu nakon održanog sastanka dekana i rektora i odlazak rekotra Đokića posle nesreće na Poiljoprivredni fakultet.

Smilljanić je rekla da rektorski kolegijum istupa sa nekim saoptenjima i da je zanimljivo da sada i neka neformalna grupa rektora i dekana je sada počela da istupa saopštenjima, dodala je i da savet do sada nije održao sastanak.

- Dekan Rogljić istupa po svim pitanjima i prvi je koji podržava te pobune. Ukoliko rektor kaže da je održan sastanak sa većinom fakulteta ,a nije bila većina, onda i ostali dekani treba da se jave i iznesu svoje mišljenje o tome - rekla je ona.

Govoreći o tome da li policija sme da uđe na fakultet advokat Ljubičanov je rekao da je većina huškana da se time urušava autonomija univerziteta što u ovom slučaju nije tačno.

Petrov je postavio pitanje ko je povredio princip nepovredivost akademskog prostora.

- To su oni koji su upali na fakultete još u decmebru 2024. godine, sad kada je sve to ogoljeno oni kao da su u svom mehuru i nemaju koordinate i vrte jednu te istu priču, velika većina, nepovredivost autonomije.. govorili su čak i u jednom delu o neko lustraciji. Ako se o tome govori onda se to može primeniti na jendog čoveka koji je zloupotrebio studente, roditelje - rekao je Petrov.

U emisji je pušten snimak sastanka u Narodnooj skupštiniu kojem predsenica Skupštine Ana Brnabić pita rektora Đokića šta se dešava u kapetan Mišinom zdanju, na koje on odgovra da nije dužan da odgovara na ta pitanja.

On je između ostalog pitala zašto su vrata fakultta bila otvorena nakon radnog vremena, ali odgovori nisu bili.

Smiljanić koja je bila na tom sastanku je rekla da odgovora nije bilo.

- Rektor apsolutno ni na jedno pitnaje nije odgovarao i izbegavo poglede o je potpuno imoa svoje viđenje situacije. Ona je rekla da se radi o jednoj osobi koja na potpuno neodovoran ačin vodi jednu ustanovu. Mi od rektora i dekana već godinu i po dana ne dobijamo odgovore ni na jedno pitanje - dodala je ona.

Kako je rekla rektor Đokić je i predsednik KONUS-a koja okupčlja sve rektore državnih i privatnih fakulteta čiji sastank on nije sazvao godinu dana.

- Mislim da je inspekcijiski nadzor morao i ranije da se uspostavi nas vim fakultetima, sada je počelo ponovo da bude tema studentskih izbora i na nekoliko fakulteta su oni i rappisani,a li situacvije ije tekla regularno , dekani su se mešali ukoliko studenti izglasaju nešto što se njima nije dopadalo ti profesori su podnosili ostavke nisu hteli da potpisuju zapisnike, među njima su u Ekonomski fakultet i Fakultet veterinarske medicine. Ja se nadam da će studenti da se izbore za svoja prava na fakultetu iako je to njihovo pravo otežano- rekla je ona.

O informaciji koja se pojavila da su određeni profesori davali veće ocene onima koji su išli na proteste, ona je rekla da su se dešavali i takvi slučajevi a da su oni koji nisi išli na proteste dobijali manje ocene.

Advokat Ljubičanov osvrnuo se i na političku angažovanost rektora i rekoa da rektoru jeste zabranjena takva aktivnost, a da Đokiću nije zabranjena.

Dodaje da je Đokić deo šire kapanje da se on pokaže kao ličnost koji može da otre i zamaže sve one propuste koji su oni imali.

- To njegovo pozivanje nekih stranaca da vršepravnu istragu ovde mene podseća na ultimatum Austrougarske Kraljevini Srbiji 1914. godine, to je sramna istoija srpskog naroda - dodao je on.

Govoreći o političkim aktivnostima rektora, profesor Vladan Petrov izneo je ozbiljne optužbe, tvrdeći da je Đokićev angažman zapravo pokušaj bekstva od odgovornosti:

"Reč je o čoveku koji je shvatio kuda plovi njegov brod i sada prelazi u domen politike bez rukavica. Neko mu je očigledno rekao da će možda uteći pravnoj pravdi tako što će postati kandidat za visoku političku funkciju", istakao je Petrov.

Profesor je dodao da, uprkos trenutnim aktivnostima, Đokića ne vidi kao istinskog političara:

"Odgovorno tvrdim da Đokić niti je bio, niti će postati političar, a da li će biti kandidat na nekim izborima – to ćemo tek videti", zaključio je Petrov u emisiji "Hit Tvit".

Autor: D.S.