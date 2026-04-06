Krkobabić nakon konsultacija sa Vučićem: Dijalog je jedini demokratski izlaz, interes građana ispred izbora

Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i ministar za brigu o selu, izjavio je nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je otvoren razgovor neophodan za rešavanje nagomilanih problema, te da interes države i građana mora biti iznad uskih partijskih ciljeva.

Krkobabić je istakao da će odluka o eventualnim izborima zavisiti isključivo od globalnih okolnosti i interesa Srbije.

Sumirajući teme sastanka sa predsednikom Republike, Krkobabić je naveo da se razgovaralo o međunarodnom položaju Srbije, aktuelnoj političkoj situaciji, kao i o mogućim vanrednim ili redovnim izborima.

Prema njegovim rečima, ključni korak u ovom trenutku mora biti smirivanje tenzija u društvu.

- Dijalog ovakvog tipa po meni je apsolutno nužan. Kad kažem nužan mislim da je to jedini izlaz, demokratski izlaz iz nagomilanih problema - naglasio je lider PUPS-a, dodajući da takav razgovor za cilj mora imati „vraćanje poverenja, međusobnog poverenja građana Srbije”.

On je apelovao da se to poverenje prvo mora graditi unutar porodice i lokalne zajednice, pa tek onda na nivou cele države.

O izborima: Odluka se ne donosi preko kolena

Govoreći o mogućnosti raspisivanja izbora, Krkobabić je poručio da se moraju uzeti u obzir objektivne okolnosti u zemlji i okruženju, koje se menjaju „iz dana u dan, iz sata u sat”.

- Nadam se da odluka koja bude doneta u vezi izbora biće prava odluka. Ako ste me pažljivo slušali rekao sam da ta odluka ne sme da bude doneta na prečast preko kolana - istakao je Krkobabić, objašnjavajući da ulazak u izbornu trku zavisi pre svega od globalne bezbednosne i političke situacije.

Njegov stav je jasan: „Ući u izbornu aktivnost, ako to se kosi sa interesima građana Srbije i ove zemlje, naravno da se neće ući. Ostaje da se izvrši precizna procena”.

Iako zagovara oprez, Krkobabić je potvrdio da je PUPS spreman za svaki scenario, navodeći da je njihova mreža od 130 opštinskih odbora „aktivno akciono osposobljena”.

Dodao je i da lično obilazi sela Srbije, da stoji iza određenih programa naseljavanja praznih seoskih kuća, obnove domova kulture, preporoda zadrugarstva, da ne nabrajam, srećem se sa ljudima neposredno, te da se stranka ne plaši izbornog nadmetanja. Da bi to nadmetanje bilo zdravo, poručio je da „političke partije ne smeju da budu politički neprijatelji. One treba da budu politički takmaci”.

Spoljna politika: Ostajemo na evropskom putu

Kada je reč o spoljnopolitičkoj orijentaciji, PUPS ostaje dosledan dosadašnjem kursu.

- PUPS stoji dalje na evropskom putu. A kako taj put bio bogami dug, na tom putu smo svi pomalo umorni, ali sam sklon da ne valja kad kreneš negde menjati put. Onda ne stižeš nigde - rekao je Krkobabić.

On je zaključio da je primena evropskih standarda u interesu naše zemlje važnija od samog datuma učlanjenja:

„Nama su neophodne evropske vrednosti. Nama su neophodni evropski standardi. Hajde da ih primenjujemo na najbolji način u interesu naše zemlje. A u Evropsku uniju ćemo ući onda kad se za to steknu uslovi i to ne zavisi mnogo od nas”.