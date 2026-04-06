VUČEVIĆ BEZ ZADRŠKE: Očigledno je ko stoji iza pokušaja obojene revolucije, napada na srpsku crkvu i temelje srpske državnosti

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, oglasio se na Iks mreži i tim povodom reagovao na izjavu šefa vojvođanskih blokadera i separatista Dinka Gruhonjića koji je na brutalan način udario na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i državu Srbiju.

Naime, Vučević je istakao da se niko nije toliko pobunio protiv Univerziteta SPC kao deklarisani vojvođanski separatisti.

"Nikome toliko ne smeta ustanova u nastajanju kao beogradskim restlovima Demokratske stranke. Nikada očiglednije nije bilo ko i zašto stoji iza pokušaja obojene revolucije, napada na srpsku crkvu i temelje srpske državnosti. Odbranićemo se!"- napisao je Vučević.

Нико се толико није побунио против Универзитета СПЦ као декларисани војвођански сепаратисти.



Никоме толико не смета установа у настајању као београдским рестловима Демократске странке.



Никада очигледније није било ко и зашто стоји из покушаја обојене револуције, напада на… pic.twitter.com/naYGnfF3kt — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 06. април 2026.

Podsetimo, šef vojvođanskih blokadera i separatista Dinko Gruhonjić na brutalan način je udario na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i državu Srbiju. Na njegovom portalu Autonomija osvanuo je, malo je reći skandalozan, tekst u kom se na monstruozan način udara na sve srpsko.

Tekst je zapravo "delo" autora Pavla Radića, koji je objavljen s naslovom: "Vučić i Porfirije naumili da prave još stariji, ugledniji i još srpskiji Univerzitet".

U ovom tekstu se, između ostalog, Srbi optužuju za šovinizam i ekstremni nacionalizam, kao i za sve nedaće koje su narode na ovim prostorijama zadesile u novijoj istoriji. Opisani su kao jedini krivci za rat, kao agresori, a posebno kao oni koji su drugima uništavali život. Više o tome, možete pročitati u odvojenoj vesti.

Autor: Iva Besarabić