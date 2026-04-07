ZAGORKI DOLOVAC MALO ODGOVARAJU A MALO NE ODGOVARAJU ZAKONI KOJE SAM JA PREDLOŽIO!

Dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS, konstatovao je da vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac ponekad odgovaraju zakoni koje je predložio, a ponekad ne.

Juče je vrhovni tužilac Zagorka Dolovac postavila bivšu članicu Visokog saveta tužilaštva Tanju Vukićević za vršioca dužnosti glavnog javnog tužioca Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu na osnovu novih ovlašćenja koje je dobila zakonima koje sam predložio a koje je usvojila Narodna skupština. Ovo ovlašćenje po kome je Dolovac izvršila ovo postavljenje vrhovni javno tužilac nije imao pre usvajanja zakona koje sam predložio.

Postavljenje koje je potpisala Zagorka Dolovac još jednom dokazuje koliko je licemerna i do koje mere laže i obmanjuje javnost.

Mesecima Dolovac, Stamenković i Nenadić lažu i obmanjuju kako su izmenama i dopunama zakona koje sam predložio ukinuta ovlašćenja tužiocima. Mesecima su tražili da Evropska unija naredi Vladi Srbije, koja ih plaća, da posebnim zakonom stavi van snage set pravosudnih zakona koje je Narodna skupština usvojila. Mesecima su lagali kako su zbog tih zakona navodno prekinute istrage.

A onda je kancer srpskog tužilaštva i licemer, Zagorka Dolovac, koja je sms porukama tražila saglasnost od amabasadora da ne sprovede odluku Ustavnog suda PRVA PRIMENILA ZAKONE KOJE SAM PREDLOŽIO!

To je prilika da svi oni koje je Zagorka Dolovac lagala i obmanjivala u vezi sa setom pravosudnih zakona sada razumeju o kakvom se prevarantu radi.

Autor: Pink.rs