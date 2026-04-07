Pokret socijalista: Srbi imaju običaj da kažu 'posle prodaje nema kajanja'

Kada su pre skoro godinu dana članovi Pokreta socijalista došli ispred zgrade televizije N1 kako bi zaposlenima, prema sopstvenim navodima, saopštili da su „prodati“ i da su deo poslovnih interesa vlasnika, naišli su na oštre reakcije i zaposlenih i međunarodnih aktera.

Danas, kako ističu iz ovog pokreta, situacija se promenila – zaposleni N1 okupili su se ispred svoje medijske kuće izražavajući nezadovoljstvo zbog odluka novog vlasnika o upravljanju kompanijom.

- Kada su pre skoro godinu dana članovi Pokreta socijalista došli pred N1 da saopšte zaposlenima da ih je Šolak prodao i da su oni samo sredstvo njegovog bogaćenja doživeli smo napade i od radnika N1 i od Evropske komisije, a sada smo dočekali da radnici N1 blokiraju N1 ljuti što novi vlasnik određuje ko će upravljati preduzećem koje su legalno kupili od Šolaka. Pokret socijalista je uvek na strani radnika i zato podržavamo zaposlene u N1 u njihovoj borbi za uspostavljanje samoupravljanja i ne ljutimo se što nam tada nisu verovali kada smo im rekli - Šolak vas je prodao, a Srbi imaju običaj da kažu „posle prodaje nema kajanja“ - ističu u Pokretu socijalista.

U postskriptumu, Pokret socijalista stoji:

- Nadamo se da samoupravljače iz N1 Evropska komisija neće napustiti kao što su ih napustile komšije koje ovaj put nisu izašle iz svojih kancelarija da ih podrže - poručuju Pokreta socijalista povodom okupljanja zaposlenih ispred zgrade N1 u znak protesta, zabrinutosti zbor razrešenja Igora Božića.