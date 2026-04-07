Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas konsultacije najpre sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, zatim sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, pa sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, nakon čega se obratio građanima Srbije.

Predsednik je na početku obraćanja rekao da poziv na dijalog nije hir ni trik, već suština demokratije.

- Od užasne tragedije u Novom Sadu, uputio sam javno 154 poziva na razgovor političkim protivnicima, onima koji drugačije misle, smatrajući da je od ključnog značaja da umirimo tenzije u uspostavimo atmosferu u kojoj oni drugi neće biti neprijatelji, već samo politički takmaci. I da sam najgori na svetu, predsednik sam ove zemlje, i verovatno još dugo vremena sa takvom razlikom i dominacijom neko drugi neće biti izabran - kazao je on.

Istakao je da se određeni politički činioci nisu odazvali pozivu na dijalog.

- I meni je njih žao, oni moraju da shvate da time ne ruše mene, već institucije ove zemlje, i ruše sebe. Pokazuju ljudima da nisu spremni na razgovor, a na šta ste spremni ako niste. Morate da razgovarate i sa onima koji vam otimaju teritoriju, kako da ne razgovarate sa onim ko drugačije misli. Ako i hoćete da optužite za nešto, dođite i recite to u lice. Ili nemate hrabrosti. Lako je udarati u džak koji ne uzvraća udarac, a nije lako kada je tu neko ko može da odgovori na svaku neistinu - kazao je predsednik.

Vučić kaže da ne treba da budu iznenađeni kada sutra neko drugi ne bude prihvatao dijalog sa njima.

- U poslednjih pet godina sam devet puta pozivao na razgovore, povodom različitih kriza i izbora. I uvek je odgovor bio isti, spolja i od određenih velikih biznismena koji su pretili da ko se pojavi na razgovoru sa mnom neće ga biti na određenim medijima. Valjda znaju da kada se razgovara da onda to nije samo lupanje u džak, već moraju da se čuju argumenti druge strane - naglasio je predsednik.

Vučić dodaje da je zadovoljan dosadašnjim tokom dijaloga, i upozorio je ljude u Srbiji da oni koji nisu spremni da pričaju sa svojim predsednikom nikada neće moći da obavljaju najteže razgovore za svoju zemlju.

- Ili će popuštati lako, ili neće ni hteti da razgovaraju. Onaj ko se plaši razgovora ne zaslužuje poverenje naroda. Ta kultura poništavanja nanosi štetu našoj zemlji. Želeo sam da podelim sa njima informacije koje imam zahvaljujući vezama sa liderima sa Bliskog istoka, kao i druge informacije do kojih su došle naše službe. Nije ih zanimalno ništa, oni sve znaju najbolje. A i ja sam hteo da čujem nešto novo, da promenim nešto u svom ponašanju. Ja priznajem to, da moram nešto da promenim, i to ne krijem - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je posle 15 meseci uništavanja Srbije i najtežih laži, veoma teško da nema izrazito negativne emocije prema ljudima koji su to činili.

- U meni je svakodnevna borba, veoma teška. Kad god pružim ruku pitam se da li sam izdao svoju decu koju su hteli da tuširaju osiromašenim uranijumom. Da završimo u šahtu kao Gadafi, moj sin, brat i ja... Ili da nastavim da pružam ruku i da se pravim da nisam čuo sve što su govorili i pretili. To je ljudski, ta borba u meni i danas traje. To sam rekao i nekim ljudima od kojih sam očekivao možda veću posvećenost u suprotstavljanju lažima, kao i nekima od mojih saboraca prethodnih dana - dodaje on.

Vučić je rekao da su danas i prethodnih dana bili dragoceni razgovori, i sa Tomislavom Žigmanovim i predstavnicima njegove stranke.

- Verujem da ćemo taj problem sa vrtićem u Tavankutu... Toliko je glupo komplikovan problem, a rešićemo ga za desetak dana. To šta kažu jedni za druge, bolje da ne pričam. Rešićemo i problem sa ženom koja ne može da radi zato što nosi hidžab. Može da nosi hidžab i da radi, jer ja da budem deo vlasti koja će da ukida verske slobode onih koji ne pripadaju nijednoj sekti, već dozvoljenoj religiji, stvarno ne mogu. A ima drugih koji se nude da će to da rade, pa neka pobede na izborima - rekao je Vučić.

Predsednik ponavlja da je 154 puta nudio dijalog, i da niko to nije hteo - ali su hteli da pričaju sa Piculom i sa svakim strancem koji nikakve nadležnosti nema.

- Neka građani dobro razmisle, ko je za dijalog, mir i stabilnost, a ko za rušenje zajedničke države. Moja poruka i danas, posle razgovora sa predstavnicima SPS, stranke gospodina Ljajića, da svi zajedno moramo da nastavimo da radimo, da budemo što je moguće više ujedinjeni, zato što nam preti velika kriza spolja, a ne iznutra. Želim vas da obavestim danas, da nam predstoji veoma teško vreme u Evropi. Kada o tome govorim, to nije pitanje samo nafte, danas vidite probleme i u jednoj Francuskoj. Najmoćnije evropske sile imaju probleme, i tek će ih imati. Mi se borimo i zahvaljujući građanima Srbije možemo koji dan duže da izdržimo, ali ćemo svakako biti izloženi teškoj krizi - rekao je Vučić.

- Želim da vas obavestim da na predstoji teško vreme u Evropi. Kada o tome govorim, to nije pitanje samo nafte, iako će biti problema. Vidite i u Francuskoj, gde imaju najjače kompanije i najmoćnije evropske sile imaju problema. Mi se borimo, zahvaljujući građanima koji su verovali u posvećen rad, možemo da izdržimo koji dan duže. Očekujem produžetak krize, imao sam razgovor sa svima, očekujem nastavak ratnog sukoba. Dovešće nas do nestanka nafte, imamo nestanak plastike... - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je razgovarao sa predstavnicima stranaka o spoljno političkoj situaciji i vanrednim izborima.

- Iako imam puno pravo kao nadležna institucija da donosim odluku o tome kada će izbori biti, uvek sam hteo da se dogovaram sa relevantnim političkim činiocima da vidim kako da spustimo tenzije u javnosti. Sada se tu suočavate sa situacijom da neki ljudi traže izbore, iako znaju da ne mogu da pobede, već misle da time mogu da izvedu nekoga na ulicu i da provedu neku novu obojenu revoluciju. Hoću da kažem građanima da se to neće desiti. Kao što sam vam rekao dragi novinari kada ste me pitali šta će biti posle lokalnih izbora, rekao sam da neće biti ništa. Tako i u budućnosti neće biti ništa - naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da je slučajno video jednu objavu, i da je shvatio kakve su razmere laži u pripremi revolucije.

Da biste razumeli sa kakvim se opasnostima suočavamo, dokaz je da se niko nije ozbiljno bavio analizom izbora, ja sam slučajno došao do jedne objave, sad ćete da vidite kakve su razmere laži, dodaje Vučić.

- Niko mi ovo od saradnika nije dostavio. Kažu apsolutni pad SNS-a, studenti objavljuju podatke... Pokazaću vam o kako opakim lažovima jer reč. Lažu za 60 dana... - rekao je VUčić.

- Saopštila je Nova S, ili N1, kaže "apsolutni pad SNS, studenti objavili koliko je birača izgubio Vučić". Ja ću vam pokazati na dva primera o kakvim je opakim lažovima i manipulatorima reč. Ne lažu za dva ili tri posto, već za 60 odsto. Pokazaću sa svim primerima, da vidite čime se služe, jer nisu u stanju da objasne svoje slabije rezultate, a onda ću da ih naučim da nikada ne varaju ljude brojevima, a da posebno ne treba da varaju sebe - rekao je Vučić.

On kaže da je u bar tri opštine nezadovoljan rezultatima, iako je SNS ubedljivo pobedio.

- Ja sam ozbiljan čovek, želim da pobeđujem i da ostvarujemo rezultate. Neću izgovore, već rešenja. Ja problem vidim u svom neradu, sebe hoću da menjam i trudim se da to uradim. Kažu: "U Boru su pali sa 14.724 glasova na 12.516 glasova". Evo poštovani građani, ja ću vam pokazati izveštaj OIK iz Bora, predsednik je Aneta Mirković Makulović, sa sve pečatom. Samo da vidite o kakvim je manipulacijama i lažovima reč. A to prolazi zato što dobar deo ljudi iz vladajućih struktura ne radi svoj posao - dodaje on.

U tekstu je pisalo da ima 2208 glasova manje, a da lista Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve je osvojila svega 8.794 glasa.

- Dakle, osvojilo smo 6000 glasova manje od onoga što su oni rekli. Upola manje. Da bismo sada dobili, da je sam SNS, dobili više od 50 odsto glasova više. A oni su rekli da računaju nas i SPS zajedno. Vidite sa kakvim prevarantima imamo posla. Dodali su i glasove jedne opozicione liste, Mikija Janoševića, koji je dobio više glasova nego SPS tada, sada nije ni izlazio na izbore. Nisu sabirali čak ni babe ni žabe, već na najbezobrazniji način obmanjivali javnost. Ali nisu rekli koliko su oni manje glasova dobili, od onoga što je bio skup opozicionih birača. 2000 glasova manje. Jesam li ja zadovoljan u Boru? Delimično, biće bolji sledeći put - rekao je on.

Analizirajući situaciju u Kladovu, Vučić kaže da je na prošlim izborima tu njegova lista osvojila 5000 glasova, Dačić 2000 glasova, a opozicija 3500.

- Sada su dobili 2970 glasova. Dakle na veću izlaznost dobili 300 glasova manje. A mi dobili 8043 glasa! Zašto ljudi sebe obmanjujete, što to radite? Da ubedite narod da ustvari pobeđujete? Oni hoće narodu da kažu da svakako pobeđuju, pa neko nešto treba da brani. U ovom trenutku nisu ni blizu da pobede. Naučite da poštujete protivnika, kao što sam ja to naučio, i živ se pojedoh za svaki glas, jer mislim da smo ga zaslužili više od nekih drugih. Od onih koji poput kominterne ili sekti govore deci da nemaju ime i prezime, a treba da upravljaju sigurno. I bez obzira na sve to, svi će uvek imati ispruženu ruku - dodaje predsednik.

Vučić ističe da će usvojiti sve ODIHR-ove preporuke, čak i ono što je nelogično, i da mu je cilj da postoji poverenje građana u izborni proces.

- Oni ne znaju ni istraživanja da urade, ni ponderaciju, morate biti ozbiljni u svom poslu. Ali mi to pokazuje i koliko je javašluka na našoj strani. Kada ne budem predsednik, zovite me da vam pokažem kako se to radi, ja sam na to potrošio hiljade sati rada da bih naučio. A prvi uslov je da ne lažete ljude, a još važnije da ne varate sebe. Mi ćemo nastaviti dijalog i sa drugim strankama, i razgovaraćemo sa onima koji hoće da razgovaraju - rekao je on.

Vučić ističe da će narednih dana, posle Vaskrsa, zakazati sastanak sa celom Vladom, da se vidi koliko smo spremni za najveću krizu ikada koja stiže u naš deo sveta.

- Potvrđeno je, inflacija je 2,08. Hteo sam i u petak sledeći, ali su mi rekli da je Veliki petak, i da se tada ne radi - dodao je predsednik.

Pitanja

Na pitanje o eksplozivu pronađenom kod gasovoda u Kanjiži, Vučić kaže da se država ponašala odgovorno.

- Taj eksploziv je bio razorne moći, to bi bilo snage kao da je Iskander pogodio deo gde je ventil. Ne postoji mogućnost za sprečavanje velikog požara i strašne ekplozije. Naša vojna obaveštajna agencija je obavila svoj posao ozbilljno. Onima koji su u tome pronašli informacioni rezonator, samo da podsetim, u godinu dana krize Vojska jednu reč nije rekla. Oni koji kažu da je Vojska ili da su naši nadležni organi rekli da smo hteli da se mešamo u izbore u Mađarskoj, sram ih bilo. I ove britanske medije, oni najviše lažu, i uvek moraju da slažu više. Mi smo se držali profesionalno i odgovorno, i imamo tragove, ali o tome ne govorimo - rekao je predsednik.

Kaže da je sa pojedinih telefona upućivani pozivi određenim ambasadama, ali da se neće izlaziti sa zaključcima dok se ne utvrdi sve.

- Lice koje je trebalo to da uradi imalo je vojni čin u armiji svoje zemlje, pre nego što je prebeglo na teritoriju Srbije - kazao je on, i dodao da bi mesecima bilo sprečeno dostavljanje gasa Mađarskoj.

Vučić ističe da nije čuo izjavu ministra Borisa Bratine, da se izvinjava za nju svim studentima i građanima, i da takve izjave ne smeju da postoje.

- Mi smo 15 meseci izdržali, do ubistva Milice Živković, za koju je jasno da nisu odgovorni državni organi, izdržali smo da ne postoji nijedna žrtva. U zemlji u kojoj sam ja predsednik niko neće da ubija studente. Još jednom, moje izvinjenje svim studentima, zbog neoprostive izjave koju je ministar dao. Bez obzira da li je izvučeno iz konteksta - naglasio je Vučić.

Govoreći o pozivu studentima na dijalog, on kaže da ih je zvao bezbroj puta.

- I one koji hoće da rade i uče, i one koji neće da uče i rade. Zvao sam ih čak i na otvorenu debatu. Samo kada razgovarate sa predsednikom, ne može da bude osoba A, B, V i G. Nego ime i prezime. Pošto predsednik Srbije ne razgovara sa pripadnicima sekti ili Kominterne. Moj jedini uslov je da imaju ime i prezime, i mogu da dođu da razgovaraju sa mnom. Ovo su njihove prostorije, i uvek mogu da dođu ako ne misle da ih unerede kako su uneredili svoje fakultete i rektorat. Evo, pozivam ih i danas, zvanično, a neke nisam zvao zato što su se već u javnosti izjasnili da neće da dođu na sastanak. Zašto da ih zovem, da mi kažu da sam đubre i ponovo da neće da razgovaraju - rekao je Vučić.

Dodaje da je poziv otvoren i sada tokom praznika, i kaže da smo doživeli opasne stvari.

- Znate, moji roditelji su uložili u svoju decu onoliko koliko su mogli, kao i drugi roditelji. Trudili su se da budemo neko, svaki roditelj hoće da mu dete bude neko. A kod nas je došla moda da deca i studenti budu niko. Mi smo niko, a plenum je sve. Individualizam ne postoji, samo kolektivni mozak. To nije Srbija slobode, Srbija slobode je zemlja gde postoji, neko, ko ima stav i pravo na svoje mišljenje. To je ključna razlika između mene i njih - naglasio je predsednik.

Rekao je da odavno sila nije na strani blokadera, ali da on neće da dozvoli da sila bude na bilo čijoj strani.

- Pa čak ni na strani države. Dakle, dobrodošli, svi ste dobrodošli. Ako nekoga nisam pozvao, a trebalo je, svi ste dobrodošli - ponovio je predsednik Vučić.

On na pitanje o sabotaži gasovoda kaže da je Orban veliki lider, ali da nikada ne bi upotrebio srpsku vojsku ni da se meša u srpske izbore, a kamoli u mađarske.

- Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Pogledajte N1, pogledajte Gardijan. Meni je samo bilo bitno da neko ne strada od tog eksploziva, zvao sam non stop. Tek posle tri sata mi rekli da su se setili ludaci da ja pomažem Orbanu. Jel tako kao što sam ubio Olivera Ivanovića ili Cvijana, kao što sam imao veze sa Jovanjicom. Sram vas bilo sve - rekao je predsednik.

Ponavlja da ćemo se suočiti sa velikom svetskom krizom, gorom od one 2008, i još jednom je zatražio ljude iz Vlade da se spreme za taj sastanak.

- Vratite se odmah posle Vasrksa, nemojte da spajate još jednu nedelju. U utorak ili sredu imaćemo veliki sastanak, gde ćemo da prođemo kroz sve oblasti, a ja obećavam da ćemo uraditi sve što možemo da spremno dočekamo jednu od najvećih kriza - kazao je on.

Dodao je da će nakon konsultacija razgovarati i sa predstavnicima najveće političke partije u Srbiji, i da će ti razgovori dugo trajati.

- Ja znam da tu ima previranja i različitih stavova i mišljenja. Moraće i oni da se usaglase, a moraće i da čuju moje mišljenje. Rukovodiću se pre svega interesima države. Ako vidimo da ide velika kriza, svakako nema ništa od letnjih izbora, ali ako vidimo da se sklapa mir, možda će biti i letnjih izbora. Interesi države pre svega - zaključio je predsednik.

Autor: D.Bošković