VUČIĆ UPUTIO ZVANIČAN POZIV: Sada su blokaderi na potezu! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas novi javni poziv studentima blokaderima i svim zainteresovanim stranama na otvoren dijalog, naglašavajući da je spreman za razgovor u svakom trenutku - ali uz jasan uslov.

Naime, predsednik Vučić je ponovo pokazao da je spreman za dijalog ali i da želi da priča sa ljudima koji imaju ime i prezime a ne sa osobama bez imena.

Vučić je, u objavi na svom Instagram nalogu, istakao da je studente blokadere pozivao bezbroj puta, pa čak i na direktnu debatu, ali da odgovor i dalje izostaje.

- Pozvao sam ih čak i na otvorenu debatu. Rekao sam, može i vas četvoro da bude, a ja sam. Samo kada razgovarate sa predsednikom, ne može da bude "ja sam osoba A, ja sam osoba B" - poručio je Vučić.

Kako je naglasio, dijalog je moguć isključivo sa konkretnim ljudima, a ne sa anonimnim predstavnicima.

- Predsednik Republike ne razgovara sa predstavnicima ni opasnih sekti, ni kominterne, već razgovara sa ljudima koji imaju ime i prezime - istakao je on.

Predsednik je dodao da je njegov jedini uslov da sagovornici budu jasno identifikovani i da predstavljaju određenu grupu ili organizaciju.

- Moj jedini uslov je da oni imaju ime i prezime i da predstavljaju nekoga i da dođu da razgovaraju sa predsednikom - rekao je Vučić.

On je podsetio da su institucije otvorene za razgovor, ali je uputio i oštru poruku povodom ranijih dešavanja na fakultetima.

- Ovo su njihove prostorije, uvek mogu da dođu, ukoliko ne misle da ih uneredе onako kako su uneredili svoje fakultete, rektorat i mnoge druge prostorije širom Srbije - naveo je predsednik.

Vučić je na kraju još jednom naglasio da veruje da je reč o širem društvenom pitanju koje prevazilazi političke razlike.

- Pozivam ih i danas, zvanično, jer mislim da je reč o širem društvenom dijalogu, a ne samo o parlamentarnim političkim strankama - zaključio je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković